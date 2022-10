Az intézmény 1972. december 15-én nyitotta meg kapuit. Torma Tamásné, az intézmény vezetője az ünnepségen elmondta, az óvoda népszerűsége fél évszázada töretlen. Családias hangulatban nevelik a gyermekeket és igyekeznek odafigyelni a szakmaiságra. A Temesvár utcai óvodának 13 dolgozója van, három csoportba jelenleg 66 kisgyerek jár. Az ünnepségen egy szülő is felszólalt, akinek két gyermeke jár az intézménybe. Kiemelte, jó kezekben vannak az óvodások, gyermekei is nap, mint boldogon lépik át a küszöböt.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte a jubiláló óvodát. A város vezetője beszédében az óvoda dolgozóit és munkájukat méltatta. Szita Károly hozzátette, bármilyen nehézség is adódik, a gyerekeknek mindent meg kell adni. A polgármester ajándékot is vitt az óvodának. Az intézmény 100 ezer forinttal lett gazdagabb. Ebből fejlesztő játékokat vásárolnak majd.