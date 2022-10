Kétszáz éves az első magyar mesegyűjtemény, amely Gaál György nevéhez fűződik.

– Magyarországon a mesegyűjtemények alapját a népi kultúra történetei adták, a német nyelvterületen inkább a polgári mesékből állt a gyűjtemények anyaga. A népmesegyűjtés nem olyan romantikusan zajlott, ahogy elképzeljük. Nem mentek el a falvakba jegyzetfüzettel meghallgatni az adat közlőket. Többnyire leírva, levélben kapták meg a meséket tőlük – mondta előadásában Gombos Péter a MATE Kaposvári campus főigazgató helyettese, a Magyar Olvasás Társaság alelnöke.

Somogyi Zoltán előadásában a 195 éve született és 125 éve meghalt Vajda János emléke előtt tisztelgett.

Farkas Szilárd a 125 évvel ezelőtt született Hamvas Béla írásainak aktualitásait állította fókuszba.

– A válságot ősjelenségként kezelte, amely mindig jelen volt az emberiség életében, úgy vélte, elbújtunk előle. Hamvas Béla szerint a pozitív dolgok is képesek válságot előidézni, mint például házasságban egy gyermek születése. Azt láttatta írásaiban, hogy az emberiségnek egyszer szembe kell néznie a válsággal, amikor akkora lesz a baj, hogy nem lehet kitérni előle – tette hozzá sejtelmesen az előadó, aki arról is beszélt, hogy Hamvas Béla könyvei nemcsak az íróra, hanem az olvasókra is beavatásként hatnak.

Kovács Zoltán a fiatalon elhunyt Hajnóczy Péter munkásságát ismertette, A halál kilovagolt Perzsiából című látomásokkal tűzdelt könyve alapján. Szemes Péter, a pedig Oláh János drámaírót méltatta a rendezvényen.