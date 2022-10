Az Észak-Nyugati Patika szerencséje az, hogy december végéig fix szerződést kötöttek a gázszolgáltatóval a megyeszékhelyen. A jövőt illetően ugyanakkor egyáltalán nem nyugodt Kalota Veronika gyógyszertárvezető, mert a megnövekedett gázfűtési költségeket nehezen tudnák kigazdálkodni, tekintettel arra, hogy a járványos időszakokban gyakran kell szellőztetni. Villanyfűtésben is gondolkodnak, de egyelőre még kérdéses a számukra, hogy bírja-e az épület elektromos hálózata.

A gyógyszertárvezető elmondta: az energiafelhasználás szempontjából egy gyógyszertár úgy működik, mint egy családi ház, viszont a patikák is piaci árú energiaárszámlákat kapnak. Ez most a költségek tekintetében többszörösére emelkedett: a gáz ára a hétszeresére, az áramé két-háromszorosára nőtt.

– Másik oldalról viszont a gyógyszertárban forgalmazott termékekre speciális árszabályozás vonatkozik – magyarázta a lengyeltóti Szabó Péter Balázs, a Magyar Gyógyszerész Kamara Somogy megyei elnöke. – A támogatott termékeknek fix az ára, erről a társadalombiztosítás dönt. Ezek az árak patikai szinten nem változtathatók és nem követik sem az energiaár-emelést, sem az inflációt. Az árak megmerevedtek, van, amelyik 12 éve semmit sem változott.

Van olyan termékkör, amelyik szabadon árazható, de ennek portfóliója gyógyszertáranként eltérő, ebben a tekintetben más egy szakrendelő és más egy bevásárlóközpont melletti patika ügyfélköre. A kistelepülések gyógyszertáraiban többségében támogatott gyógyszereket keresnek. A gyógyszertárakban problémás a bérkérdés is. Bérfeszültség van, hiszen az egészségügyben történt bérfejlesztések a kórházban dolgozó gyógyszerészek bérét is felhajtotta. A kis patikák emiatt is versenyhátrányban vannak, és a mértékükből adódóan nem tudnak kedvezményes áron árut beszerezni. Ha az emelkedő költségek miatt a vidéki patikák magas áron adják a termékeiket, akkor a vevők könnyen mondhatják azt, hogy a városban olcsóbb.