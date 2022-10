Az eseményre kilátogatók átfogó képet kaphattak a megyei felsőoktatási és a duális szakképzési rendszer lehetőségeiről is, segítve őket a középiskolai tanulmányaik során szükséges megfelelő fakultációk választásában.

A duális szakképzés gyakorlati helyeiként is szolgáló jelentős megyei munkáltatók, cégek 11 standdal képviseltették magukat. Itt a fiatalok szakmacsoportokat, illetve a cégek által készített termékeket, gyártási munkafolyamatokat ismerhették meg. Pontos, gyakorlatias információkkal készültek a szervezők a megye felsőoktatási lehetőségeiről, ezzel is népszerűsítve a MATE Kaposvári Campusát.

A Kormányhivatallal való többéves együttműködés jegyében a kiállítók között volt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, a Büntetés-végrehajtási Intézet, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az Országos Mentőszolgálat.

A Digitális Tudásközpont jóvoltából az arra vállalkozók interaktív szakmakipróbálásra is jelentkezhettek, számukra virtuális szemüveg segítségével adódott lehetőség egyes tevékenységek, munkakörök megismerésére, valamint a robotikához kapcsolódó ügyességi feladatokat is kipróbálhattak a fiatalok.

A Kormányhivatal munkavédelmi szakterülete a személyes tájékoztatás és tanácsadás mellett fiataloknak szóló szóróanyagokkal, játékokkal készült, melyek fő célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a munkavédelem és az ahhoz kapcsolódó intézkedések fontosságára.

A konkrét továbbtanulási tervekkel még nem rendelkező fiatalokat a Kormányhivatal humánszolgáltatási tevékenységgel foglalkozó munkatársai várták. Számukra pályaorientációs tesztek kitöltésével és helyszíni kiértékelésével nyújtottak segítséget a megfelelő pályák és iskolatípusok kiválasztásában. 405 fiatal töltötte ki az online kérdőívet és ismerte meg ezáltal jobban magát, valamint az érdeklődésének megfelelő szakmákat.

Fotók: Kovács Tibor

Hatvan kiállító mutatkozott be



A hagyományos rendezvényt a két nap során közel kétezer fiatal látogatta meg. Az érdeklődők a somogyi megyeszékhelyen hatvan kiállítói standon tekinthették meg a megye középiskoláinak, szakképzési szerveinek, munkáltatóinak kínálatát és palettáját, és gyűjthették össze a számukra fontos, továbbtanuláshoz kapcsolódó információkat, szórólapokat és egyéb kiadványokat.