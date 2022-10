– Először indultam a versenyen, igyekszem minél precízebben végezni a kijelölt feladatot – mondta Madarász Virág, a kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola tanulója. – Érdekelt a rendezvény, lényeges, hogy pontos, nyílegyenes legyen a szántás.

A 17 éves diáklányt édesapja, Madarász Lajos igali családi gazdálkodó is elkísérte. Szerinte is hasznos a szakmai verseny, mivel a fiatalok körében tovább népszerűsíti a mezőgazdaságot. Princz Zoltán, a házigazda Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola igazgatója azt mondta: két kategóriában – ágyeke, váltva forgató eke – 15 csapat nevezett. S a diákok éles körülmények között bebizonyíthatják, hogy az iskolában milyen hatékonysággal sajátították el a szakmai fogásokat.

Fotós: Lang R.

– Jó az időjárás, a versenyhez kedvezőek a körülmények – mondta Lőrincz Zsolt, a szőcsénypusztai csapat tagja. A Topolyai Mezőgazdasági Iskola küldöttsége hosszú ideje visszatérő vendég a rendezvényen, amelyre két-két versenyző, illetve segítő diák érkezett.

A 17 éves Boros Ádám első alkalommal járt Kaposváron, szerinte a verseny tapasztalatszerzésre is kiválóan alkalmas. Fürsztner Róbert, a csapat kísérő tanára hangsúlyozta: a diákok egymástól tanulhatnak, s verseny közben elleshetnek egy-egy jó szakmai fogást. Soós Sándor, a Magyar Szántóverseny Egyesület elnöke közölte: öt bíró értékelte a diákok teljesítményét, akik egyenként 2000 négyzetmétert szántottak fel.