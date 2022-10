Mobilröntgen, defibrillátor, műtőasztal, endoszkópos berendezések, gyógyszeradagoló pumpák, fertőtlenítő robotok is érkeztek októberben a marcali kórházba. Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője elmondta: az eszközbeszerzés mellett fejlesztették a leletezést támogató informatikai rendszert is. Kiemelte: a kórház és az intézmény szakmai felügyeletét ellátó kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház folyamatosan együttműködik annak érdekében, hogy a kórház szolgáltatásait igénybe vevő mintegy 60 ezer ember minél magasabb színvonalú ellátást kapjon. Felidézte, hogy az eszközfejlesztésre egy tavaly augusztusi kormányhatározat adott lehetőséget, valamint a kórházépület 10 milliárd forint értékű rekonstrukcióját is tartalmazta, de az építkezést az orosz-ukrán háborúval összefüggő intézkedések következményei miatt felfüggesztették. – Marcaliban is fontos cél az emberek egészségben eltöltött életeinek növelése, valamint a hozzáférhetőség javítása a magas színvonalú, lakosság közeli ellátásokhoz – emelte ki a sajtótájékoztatón Moizs Mariann, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója. Hozzátette: mindehhez elengedhetetlen a humánerőforrás és a további eszközfejlesztések. Beszámolt arról is, hogy ezen a héten újabb 400 millió forint értékben érkeznek egészségügyi berendezések a marcali kórházba, valamint további eszközök megvásárlása is folyamatban van.

Fotós: TIBOR KOVACS

Két szűrőbusz is érkezik

A Szaplonczay Manó Marcali Kórház 2021 augusztusában pályázott sikeresen egészségügyi eszközök beszerzésére. A csaknem kétmilliárdos fejlesztésből 875 millió forint értékű berendezéssel gazdagodik a somogyi intézmény a napokban. A helyszíni sajtótájékoztatón bemutattak több eszközt, például működés közben a fertőtlenítő robotot. A jövőben távgyógyászatot szolgáló informatikai eszközök és két szűrőbusz is érkezik Marcaliba. Bíznak abban, hogy 2022-ben az összes forrást el tudják költeni és minden szükséges eszközt beszereznek. Korábban 540 millió forint uniós forrásból és 200 millió forint önerőből fejlesztették az intézmény infrastruktúráját.

Fotós: TIBOR KOVACS