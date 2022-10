Az autók lelassítanak, félreállnak és kiszállnak a családok egyet sétálni a pislákoló lámpások között. Napról napra többen jönnek ki esténként. A rendezvénynek az idén közel 100 résztvevője volt. Egy igazi közösségépítő programra sikeredett, hiszen a faragáshoz segítségre volt szükség.

– Ezúton is köszönet illeti a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az Eötvös József Általános Iskola diákjait és pedagógusait, akikkel évek óta jó partnerségben sikerül megvalósítani a rendezvényt, és két helyi termelőt is, akik a tököket biztosították – mondta Márton-Szűcs Brigitta, a Csokonai Közösségi Ház vezetője.

Mindez családi programnak is remek, hiszen a gyerekek kisétálnak a szülőkkel közösen megkeresni a saját alkotásaikat, mécsest gyújtanak. Több, mint 200 tök díszíti az utcát. Az idén a csurgói Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói is csatlakoztak, és segítettek a kísérőrendezvény lebonyolításában. A közösségi ház eredetileg a covid miatt kényszerült a szabadba, ennek egyik eleme volt a töklámpások kihelyezése a gesztenyesorra, illetve az adventi kalendárium vagy éppen a nyusziposta. Az épület felújítás alatt áll, így újra a szabadtéri programok kerülnek előtérbe.

Fotós: mw