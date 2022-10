Pár lépéssel távolabb lila és fehér árvácskát kínáltak 150 forintért, s több eladónál is pazar látványt nyújtott az asztalra és földre pakolt cserepes krizantém. Sárga, fehér, bordó, piros színben is pompáztak, a kisebbet 500 forintért is adták, a nagyobbért 2500 forintot kértek. Az ünnepi virág beszerző körűt befejeztével volt, aki a hétvégi zöldség-gyümölcs vásárlást is megejtette. A régi csarnokban 400 forint volt a krumpli kilója, babot már 1500 forintért is láttunk, az egyik árusnál a sütőtök kilója 450 forintba került, a káposztát 399 forintét vihették haza a vevők. S akadt olyan, aki most tankolt fel almából: a golden és a starking kilóját egyaránt 399 forintért mérték.

A Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2022. október 28. nagyvirágú krizantém 400 Ft/száltól kerti krizantém csokor 400 Ft/cs-tól holland krizantém 800 Ft/szál-tól cserepes krizantém 300 Ft/db-tól szegfű 400 Ft/száltól kardvirág 300 Ft/száltól naspolya 1000 Ft/kg-tól saláta palánta 500 Ft/csomag dughagyma többféle 1250 Ft/kg-tól idared alma 299 Ft/kg-tól birsalama 600 Ft/kg-tól kovászolni való uborka 700 Ft/kg-tól moldova szőlő 790 Ft/kg-tól nagydobosi sütőtök 400 Ft/kg-tól retek 300 Ft/cs-tól zöldhagyma 250 Ft/kg-tól padlizsán 430 Ft/kg-tól cukkini 450 Ft/kg-tól karfiol 590 Ft/kg-tól sárgarépa 250 Ft/kg-tól zeller gumó 150 Ft/db-tól szezámmag 250 Ft/10 dkg chiamag 490 Ft/10 dkg lenmag 150 Ft/10 dkg mungóbab 1500 Ft/kg pritamin paprika 750 Ft/kg-tól lecsópaprika 400 Ft/kg-tól 1 doboz kész kocsonya 1750 Ft