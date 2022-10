Pár lépéssel távolabb lila és fehér árvácskákat kínált egy kertészet, amelyből akár 150 forintért is válogathattunk, s több eladónál is pazar látványt nyújtott az asztalra és földre pakolt cserepes krizantémok tömege.

Az ünnepi virág beszerző körút befejeztével volt, aki a hétvégi zöldség-gyümölcs vásárlást is megejtette. A régi csarnokban sokan vásároltak krumplit a szombati ebédhez, de kelendő volt a szárazbab is, amelyért 1500 forintot is elkértek helyenként. Tökéletes vitaminforrásként virítottak a káposzták a standokon, amelyekhez már egészen kedvező 399 forintos áron hozzájuthattunk. S akadt olyan, aki most tankolt fel almából: a golden és a starking kilóját egyaránt 399 forintért mérték.