Másik alkotását – Rózsa János kelmefestő és vegytisztító című könyvét – is most ismerhette meg a közönség. Rázsits Veronika, az intézmény igazgatója nyitotta meg a telt házas rendezvényt, amit az Országos Könyvtári Napok keretében rendeztek meg.

– A helyi dinamógépészeken és az elektrotechnikusokon kívül a villanyszerelőknek és a gépészmérnöknek is emléket állít a könyv – mondta a kötetek bemutatóján Szabó Tamás. – Levéltárban és a könyvtárban is kutatást végeztem, s ha lehetett, a családok leszármazottaival is beszélgettem. A régmúlt szakemberei iránt érzett tisztelet miatt kezdtem írni, ők átlagon felül szerették a szakmájukat, s ezt adták tovább a fiatal nemzedéknek. Sokak életútja, pályafutása azt erősíti meg: minden helyzetből fel lehet állni.

A fotókkal illusztrált kiadványban külön fejezet szól az autó- és motorszerelőkről. Szabó Tamás másik, szintén idén kiadott könyve Rózsa János kelmefestő és vegytisztító életét dolgozza fel. A 81 oldalas kötetben a tanoncévekről és a műhelyekről is olvasni lehet.