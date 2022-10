– A vetélkedővel szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez mindazt, amire ők is valóban büszkék lehetnek – mondta lapunknak Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Hangsúlyozta: a hungarikumok nemzeti örökségünk részét képezik, melyeket kötelességünk megismerni, megóvni és továbbadni a jövő generáció számára. – A vetélkedő célja, hogy a fiatalabb korosztály tagjaival is jobban megismertessük a magyar kultúra értékeit, bevonjuk őket az értékgyűjtésbe, bízva abban, hogy ezzel erősödik az identitástudatuk, hagyományőrzéshez való viszonyuk, valamint megtapasztalják a közösségi munka örömeit – hangsúlyozta. – A megyei vetélkedő keretében a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvény szerinti megyei, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kapcsán megszervezett tudást tesszük próbára.

A verseny elsődleges célja, hogy a diákok megismerjék és dokumentálják Somogy megye művészettörténeti, irodalmi, turisztikai, népművészeti, természeti értékeit, az aktív turizmus lehetőségeit, valamint Somogy megye jellegzetes gasztronómiáját. A részvétel és a regisztráció minden versenyző, illetve felkészítő tanár számára ingyenes, online formában történik a www.somogyiertekek.hu honlapon keresztül.

A megyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolás jelentkezők négyfős csapatokban mérhetik össze a tudásukat, és egy iskolából bármennyi csapat nevezhet. A csapatok három kategóriában versenyeznek az első két fordulóban: középiskola, szakközépiskola, általános iskola és online teszt, kvíz, ügyességi, kreatív, kézműves feladatok várnak rájuk. Első körben egy összeállított feladatsort kell a www.somogyiertekek.hu honlapon kitölteniük és visszaküldeniük a jelentkező fiataloknak.

A kérdéssor október 15. és december 15. között elérhető és kitölthető. A gimnáziumok, szakképzőiskolák és általános iskolák legjobb 10-10-10 csapata jut tovább a középdöntőbe. A beküldött feladatsorokat a vetélkedőt lebonyolító Somogy Megyei Önkormányzat által felkért zsűri értékeli, majd értesíti a legjobb csapatokat a középdöntőbe jutásról e-mailben.

Huszti Gábor azt is elmondta lapunknak: a bejutó csapatnak január 15-ig kell megerősíteni, hogy részt vesz-e a középdöntőben. Amennyiben visszalép, vagy nem erősíti meg részvételi szándékát, automatikusan a következő legjobb eredményt elérő csapat jut tovább.

Fotó: Lang Róbert

Megmutathatják a tudásukat a megye fiataljai



A megyei közgyűlés alelnöke arról is beszélt a Somogyi Hírlapnak, hogy a középdöntőkre márciusban kerül sor Mesztegnyőn, külön napon a gimnáziumok, a szakképző iskolák és az általános iskolák tanulóinak.

– A középdöntő programokkal tarkított, egész napos ellátást biztosító rendezvény lesz, melynek keretében többféle típusú feladatot kell a csapatoknak megoldani – mondta Huszti Gábor. – Mindhárom kategóriában a legjobb három csapat jut tovább. A megyei döntőt Kaposváron tartjuk, ahol összesen kilenc csapat verseng majd. A résztvevőket megvendégeljük, az első három helyezett díjazást kap. Arra szeretném biztatni a diákokat, hogy jelentkezzenek bátran, mutassák meg tudásukat, méressék meg magukat egy érdekes, színvonalas vetélkedésen, hogy ezzel is még jobban megismerjék szülőföldjüket!



A cikk megjelenését a Somogy Megyei Önkormányzat támogatta.