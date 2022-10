A munkák szeptemberben kezdődtek, és októberre már be is fejeződtek. A 31,5 millió forintos költséggel elkészült járda kivitelezője a Swietelsky Kft. volt. Az út és járdafelújítási program folytatódik Kaposváron, és már hagyománynak számít, hogy a műszaki átadáson a lakókkal közösen végigjárják az útvonalat, és megbeszélik a felmerülő hiányosságokat, majd kötelezik a kivitelezőt arra, hogy javítsa ki a hibákat. Régi adósság volt a Gyár utcai járda felújítása, és a környéken még a Pécsi utcában és Zöldfa utcában is lesz járdafelújítás, mondta az átadáson Borhi Zsombor alpolgármester. Az utcában élők közül Papp Lajosné örült annak, hogy sok év alatt végre náluk is történt fejlesztés, bár az utcára nyíló kapuját úgy kellett kifeszegetni, hogy kinyithassa. Berkes László és felesége szerint a járda minősége tökéletes, ők azonban a vízelvezetést másképp oldották volna meg.

Fotós: Muzslay Péter