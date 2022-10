Már reggel hét óta nagy volt a sürgés-forgás a tankonyhán. – Rétesfánkba lesz a tyúkhús beletöltve, amelyre almás céklamártást készítek – mutatta a készülő előételt Budavári Mátyás, a Krúdy szakács szakos diákja. Készült hagyományos húsleves és töltött káposzta is. – Ha van egy jó alap, erre lehet építkezni, figyeljük az ételek ízét, tálalást, tisztaságot – mondta el Szikra Gabriella, a Konyhám 365 étterem tulajdonosa, a zsűri tagja. A cukrászok pedig desszert bárt és szebbnél szebb tortákat alkottak. – Karikába töltött mézes krémes, othelló szőlő pürével ízesített joghurtos kosárka mellett mogyorókrémes égetett tésztafánk került a krúdysok sütibárjára – mondta Leányvári Krisztina szakoktató. A Krúdy napok keretében országos prózamondó, turisztikai, kereskedelmi-és logisztikai versenyt is rendeztek. A szakács, cukrász, pincér versenyen a siófoki és a marcali diákok mellett, Veszprémből, Keszthelyről és a fővárosi Gundel iskolából is érkeztek versenyzők.