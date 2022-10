Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, becsődölt az egyik legnagyobb hazai italforgalmazó cég. Nagyjából harminc hazai borászatnak nem fizettek tavaly november óta, és idén februárban csődvédelmet kértek. A kezdeti 350 millió forintos tartozás közben elérte a másfél milliárd forintot. Az első egyezségi tárgyaláson a tartozások alig 12 százalékát ajánlották fel a hitelezőknek, amelyet nem fogadtak el. Augusztusban a második egyezségi tárgyaláson a cég vezetése még azt sem tartotta, amit elsőre felajánlott.

A károsult borászok Palkovics László miniszter segítségét kérték. Orbán Viktor aláírta azt a kormányrendeletet, amely stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a bedőlt italforgalmazó csődeljárását, így állami felszámoló jár el az ügyben. Eszerint, ha kimondja a felszámoló, hogy behajthatatlan a követelés, legalább az áfatartalmat visszakapják a borászok.

Várszegi Viktor évek óta kapcsolatban állt az Ital Magyarország Kft.-vel. – Hat éve szoros együttműködés volt köztünk, ha késve is, de mindig kifizettek korábban – mondta el a balatoni borász. Nekik csaknem ötmillió forinttal tartoznak. – Pár hete pert nyertünk ellenük, így nekik kell fizetniük a perköltséget, kártérítést is ítéltek meg nekünk, de mivel felszámolás zajlik, így a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-hez irányítottak minket – mondta. – Még nem kaptunk tőlük választ. Rendőrségi nyomozás is zajlik az ügyben. Bízunk benne, hogy egyszer kifizetik azt a pénzt, amivel tartoznak, de egyelőre azt látom, hogy a közeljövőben maximum a tartozás áfáját tudjuk megkapni – jegyezte meg Várszegi Viktor.