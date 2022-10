Az elmúlt években kevésbé volt lehetőségük a településeknek testvérvárosi kapcsolataikat ápolni, hiszen a világjárvány miatt nehézkes volt külföldre utazni. Ezért is fordulhatott elő, hogy Fonyód és lengyel testvértelepülése, Krotoszyn között már két éve nem fordult meg küldöttség. Így októberben nagy izgalommal készülődött a fonyódi delegáció az utazásra, hiszen ünnepnapra érkeztek a lengyel városba.

– Ebben az időszakban tartották Lengyelországban a nemzeti nevelési napot, amely nagy ünnep kint – mondta Erdei Barnabás alpolgármester. – Az idén fennállásának 185. évfordulóját ünneplő helyi általános iskolában egész napos programon vettünk részt. A diákok Lengyelország történelmét is bemutatták a műsoron keresztül, a helyi iskola sajátosságait is beleszőve az előadásba, számolt be az élményekről. Hozzátette: az különösen tetszett a fonyódi vendégeknek, hogy a mélyen vallásos lengyel nép katolikus szemlélete tükröződött a programokon, előadásokon. Ez is bizonyítja, hogy a közös múlton kívül a kultúránk is hasonló, tette hozzá az alpolgármester.

A fonyódi vendégek öt napot töltöttek a városban, s a városvezetésen kívül a Fonyódi Betyárok táncosai is elutaztak Krotoszynba. Az ő feladatuk volt az, hogy megmutassák a lengyel testvértelepülés lakóinak, milyen a fonyódi virtus. A lengyel közönség nagy örömére a legutóbbi látogatáson a krotoszyni művelődési házban és az általános iskolában ropták az ifjú táncosok. – Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne csak delegációt vigyünk a testvérvárosainkba, hanem fiataloknak is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megismerkedhessenek egy másik nép hagyományaival. Ugyanakkor mi magunk is igyekszünk bemutatni helyi kultúránk sajátosságait, ezért is volt nagyszerű, hogy újra ellátogathattunk Krotoszynba, ezzel ismét élő a kapcsolat a két település között – fűzte hozzá Erdei Barnabás.



Közeli várossal lehet élő egy kapcsolat



Meglehetősen szerteágazó Fonyód testvérvárosi kapcsolatrendszere, a Balaton-parti városnak négy településsel van jól működő, élő viszonya. A németországi Leipheim, a felvidéki Érsekújvár és az erdélyi Borszék mellett a legfiatalabb kapcsolat a lengyel Krotoszynhoz fűzi. – Három testvértelepülésünkkel gyakorlatilag több évtizedes múltra tekint vissza a kapcsolatunk – tudtuk meg Erdei Barnabás alpolgármestertől. – A legfiatalabb a lengyelországi Krotoszynhez fűz bennünket, a város 2017-ben került a testvértelepüléseink sorába, mondta lapunknak az alpolgármester. – Az különösen fontos a városvezetés számára, hogy olyan településekkel ápoljon kapcsolatot, amelyek a kontinensen, vagy a közelben vannak. Hiszen így lehet csak élő egy testvérvárosi viszony, amelyet – ha egy világjárvány közbe nem szól – évi látogatásokkal ápolhatnak. Legközelebb nyáron érkezik delegáció Krotoszynből, ahonnan természetesen diákok is érkeznek a Balaton-parti városba.