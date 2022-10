A Kaposvári Közlekedési Központtal szemközti járdán gyűltek össze a sztrájkoló buszsofőrök kedden délután. Eredetileg a pályaudvar információs pultjánál várták volna a sajtó munkatársait, erre azonban munkaadójuk nem adott engedélyt. Az autóbusz-vezetők a béremelés és a foglalkoztatási szabályok változtatása miatt döntöttek úgy, hogy kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak.

Fotós: Muzslay Péter

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke lapunknak elmondta, a január elsején megvalósult 10 százalékos béremelés mellett most azt szeretnék elérni, hogy idén még további 10 százalékos emelést kapjanak. A jövő évre tervezett 5 százalékos bérfejlesztést pedig további 15 százalékkal akarják emeltetni a munkáltatóval – hangsúlyozta Dobi István. A SZAKSZ elnöke kiemelte, ha megvalósulna a követelésük, akkor a dolgozók kereste megőrizné a vásárlóértékét.

Dobi István elmondta, azt is szeretnék elérni, hogy a heti pihenőnap után végzett munkáért pótlékot kapjanak. Ezt évtizedekig megkapták, azonban körülbelül másfél évvel ezelőtt megszüntették. Az elnök kiemelte, a buszvezetők útiköltségén is szükség lenne emelni. A sofőrök jelenleg bruttó 40 forintot kapnak kilométerenként, ez viszont a kiadásokat és a saját járművük amortizációját sem fedezi. A szakszervezet azt akarja, hogy 20 forinttal emeljék meg a kilométerpénzt.

Dobi István hozzátette, egy valódi érdekegyeztetési fórum felállítására is szükség lenne, ugyanis jelenleg csak látszat érdekegyeztetés van szerinte. Azonban, ha valóban jól működne a szakszervezet és a Volánbusz között, akkor nem kerülne sor sztrájkra. A SZAKSZ elnöke hangsúlyozta, ha sikeres lesz a keddi figyelmeztető megmozdulásuk, de a munkáltató nem változtat az álláspontján, akkor további, akár több napos sztrájkot is szervezhetnek.

Baranyából kapnak segítséget

Katona László a SZAKSZ elnökhelyettese, a Somogy megyei alapszervezet elnöke lapunknak elmondta, a kétórás munkabeszüntetés idején 79 járat nem indult el Somogyban. Marcali, Barcs, Nagyatád, Siófok és Kaposvár térségében is sztrájkoltak a sofőrök. Az igali, a somogysárdi és a kadarkúti vonalon is voltak olyan buszok, amelyek délután kettő és négy óra között nem közlekedtek. Katona László arról is beszélt, hogy a megyében mintegy 400 buszsofőr dolgozik, azonban tudnának még felvenni dolgozókat. Azért, hogy minden járat közlekedjen Somogyban egy Baranya megyei sofőr is besegít a napi szolgálatba.