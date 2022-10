– Tettünk intézkedéseket a gazdaságos működés érdekében, a jegyáremelés a jelen gazdasági helyzetben egy muszájlépés volt – mondta megkeresésünkre Szabó Krisztián, a Kultik Kaposvár üzemeltetője. Hozzátette: nem terveznek szűkített nyitvatartást, a mozirajongók filmekkel való folyamatos ellátására törekszenek.

A siófoki Sió Moziban is emelnek a jegyárakon, ott is kényszerű volt a döntés. – Plázában működő multiplex lévén, euróban fizetjük a bérleti díjat, ami természetesen emelkedett, ahogy a rezsiköltségek is többszörösükre nőttek. Az elmúlt napokban néztük át a hasonló kategóriájú mozik jegyárait, és kiderült, hogy jelentősen el vagyunk maradva. Tervezünk egy kisebb, 10 százalék körüli emelést, de ezzel együtt is a legolcsóbb multiplex mozik közé tartozunk majd – mondta a mozit üzemeltető Bujdosó Bálint. Hozzátette: a létesítményben az ország legmodernebb vetítőgépei dolgoznak a tökéletes filmélményért és azért, hogy a lehető leggazdaságosabban üzemeljen a mozi. Hozzátette: az elmúlt néhány évben elég sok energiahatékonysági fejlesztést hajtottak végre, a nyár elejétől harmadik generációs RGB lézervetítőgépeket használnak.

A kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában működő ArtMozi viszont ideiglenesen szünetelteti működését a fűtési szezonra – tette hozzá az üzemeltető Bujdosó Bálint. – A közönséget viszont nem szeretnénk filmek nélkül hagyni, ezért a filmklubot és néhány vetítést a Csiky Gergely Színházba viszünk át. Ennek technikai részleteit most dolgozzuk ki, melyről később tájékoztatjuk a közönséget – tette hozzá.