– Három gyermekünk van, a legnagyobb nyolcéves és a kaposfői iskolába jár – mondta Hegedüs Rita kiskorpádi gazdasági ügyintéző. – Kisfiunknak napi háromszori étkezést fizettünk be, a tízórain és az ebéden kívül uzsonnát kap. Otthon reggelizik, s általában gyümölcsöt is visz magával az iskolába. Mostanában almát, körtét adok neki, legutóbb banánt vettem. Szerintem fontos, hogy a gyermekek változatosan egyenek, naponta legalább egyszer meleg ételt fogyasszanak, s rendszeresen kapjanak zöldséget, gyümölcsöt is.

Szántó Lászlóné, az igali Batthyány Károly Általános Iskola igazgatója közölte: a szülők egy része általában otthon készíti el a gyermekek uzsonnáját. A diákok rendszerint szendvicset és gyümölcsöt hoznak az iskolába, ahol nagy hangsúlyt helyeznek az egészséges étkezés és életmód népszerűsítésére. Az intézményben iskolagyümölcs program működik, a napokban almát és körtét hoztak a tanulóknak. A 1–8. osztályos iskolába jelenleg 198 diák jár, s a hátrányos helyzetű gyermekek naponta négyszer – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna – ingyen kapnak ennivalót.

Tóth Tamás, a toponári Deseda Pékség tulajdonosa azt mondta: a szülők hozzájuk is gyakran betérnek a boltba, a legutóbbi, október eleji áremelésük óta azonban egyes termékeknél 5–7 százalékos forgalomcsökkenést tapasztaltak.

– A szokásosnál kevesebb félkilós kalács fogy, s a különleges kenyerekből, így a csicsókásból ritkábban kérnek – hangsúlyozta. – Sok szülő viszont továbbra is megveszi a tízórait a gyermekének. Kedvelt a túrós táska, a kakaós csiga és a fahéjas kelt tészta, s az utóbbi napokban egyre többen keresik az olcsóbb pogácsát és perecet is.

Oancea György bőszénfai háziorvos kiemelte: ha a szülők otthon készítik el a tízórait, uzsonnát, ügyelni kell arra, hogy a gyermek ne kapjon sok édességet. A szendvicset célszerű zöldséggel ízesíteni, s tanácsos mindennap gyümölcsöt adni, méghozzá olyat, amely lehetőleg helyben termesztett, s az évszaknak megfelelő. Most például bőven van a boltokban és a piacokon alma, körte és szőlő is.

– A gyerekek ne igyanak energiaitalt, s üdítőital helyett érdemes vizet, ásványvizet inni – emelte ki a háziorvos. – S ha egészséges életmódról van szó, jó, ha a gyermekek elég időt fordítanak a sportolásra és minél többet tartózkodnak a szabad levegőn.

Racionalizálják a kiadásokat

– A szülők közel fele egyáltalán nem szokott zsebpénzt adni gyermekének, egyharmaduk naponta ezer forint alatti összeget biztosít ennivalóra iskolába induláskor – derült ki a Pek-Snack legfrissebb, 1308 személyt megkérdező online kutatásából. A jelenleg tapasztalható inflációs környezet miatt a szülők döntő többsége – 73 százalék – mindenképp racionalizálja a költéseit, emiatt gyakrabban készíti el saját maga a gyermek útravalóját. Ha viszont bevásárol, már messze a pékáru a legnépszerűbb körükben.