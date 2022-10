Az eseményt az Állatok világnapja alkalmából szervezte meg a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az óvodás és iskolás csoportoknak először egy néhány perces kisfilmet vetítettek le, amelyből a fiatalok megtudták, hogy a tűzoltók milyen módszerrel segítenek a bajba jutott állatoknak.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Mihályka Szabina a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, a kulturális központtal már harmadik éve közös céljuk az, hogy felhívják az emberek figyelmét a felelős állattartásra. Korábban fotókiállítást hirdettek, idén azonban úgy döntöttek, hogy a lencsevégre kapott mentésekből egy összeállítást készítenek.

A videón kis testű házi kedvencek és több mázsás haszonállatok is szerepeltek. Mihályka Szabina kiemelte, szinte hetente riasztják a munkatársaikat azért, mert bajba jutott egy-egy állat. Ilyenkor a leggyakrabban kötéllel segítenek, de más technológiát is alkalmaznak. – Az emberi gondatlanság miatt sokszor kútba esnek az állatok. A kollégáim találkoztak már macskával, kutyával sőt még birkával is a kútfenekén – mondta a megyei szóvivő. – Előfordult olyan eset is, amikor internetkábelnek ásott gödörbe estek bele a szürkemarhák és onnan kellett kimenteni azokat, de égő házból is hoztak már ki állatokat a tűzoltók – tette hozzá Mihályka Szabina.

Wéber Antal, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az eseményen elmondta, a tűzoltókat külön képzik arra, hogyan kell megmenteni az állatokat, hiszen rémültségükben előfordulhat, hogy rúgnak, harapnak vagy éppen szúrnak. Az eseményen elhangzott, a katasztrófavédőknek nemcsak a házi állatokon kell segíteniük, hanem alkalmanként a bajba keveredett vadon élő társaiknak is.