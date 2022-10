Október 19-e, dél­előtt tíz óráig lehetett online formában válaszolni a 2022-es népszámlálás kérdéseire. Az adatgyűjtésben országosan 5 millió cím volt érintett, ennek 63,5 százaléka, csaknem 7 millió ember kérdőíve érkezett be a KSH rendszerébe. Akik nem éltek az internetes kitöltési lehetőséggel, azokat személyesen keresik majd fel a következő hetekben.

A számlálóknak Somogyban is bőven lesz munkájuk, mert a KSH adatai szerint, a megyében a háztartások kicsit több 53, Kaposváron 64,3 százaléka válaszolt a kérdésekre online formában. A biztosok október 20-án kezdték el a személyes népszámlálást Somogyban is.

Tóth Tímea Kaposváron gyűjti az adatokat. A hétvégén elkísértük néhány családhoz, hogy megtapasztalhassuk, hogyan fogadják. A számlálóbiztos a Léva közben kezdte a munkát. Mielőtt felcsengetett volna valakihez, a táblagépén megleste, hogy a lépcsőházban kik nem éltek az internetes kitöltési lehetőséggel. Első próbálkozásra nem szólt bele senki sem a kapucsengőbe, ezért egy másik lakást próbált meg hívni. Ez idő alatt az erkélyről lekiabált egy idős ember és megkérdezte a biztost, hogy miért csengetett fel hozzá. Tóth Tímea elmondta miért jött, a nyugdíjas asszony ezután beengedte a lépcsőházba, majd a lakásába.

Fotós: Lang Róbert



Kelemen Józsefné lapunknak elmondta, unokájával él együtt, ő azonban keveset tartózkodik otthon, ezért nem volt arra idejük, hogy az interneten keresztül töltsék ki a kérdőívet. Hozzátette, jobban is szereti a személyes beszélgetést, ezért nem bánja, hogy otthonában kereste fel a számlálóbiztos. Kiemelte, fontos, hogy mindenki válaszoljon, mert nem baj az, ha tudják, mennyi magyar él az országban.

Érdemes ajtót nyitni a kérdezőbiztosoknak. Akik ugyanis nem működnek együtt és nem válaszolnak a kérdésekre 200 ezer forintos bírságot is kaphatnak. A biztosok november 20-ig keresik fel a háztartásokat, azonban ezután is van még egy válaszadási lehetőség. A települési jegyzőnél november 21-e és november 28-a között „tartják” a pót­összeírást.



A fiatalabbak hamarabb válaszolnak

Tóth Tímea számlálóbiztos érdeklődésünkre elmondta, érdekesnek találta a népszámlálást és szeret emberekkel foglalkozni, ezért is jelentkezett a munkára. A biztos a Léva és a Losonc közben, valamint az Arany János és a Nádor utcában élőket keresi majd fel. November 6-ig mintegy 150 címre csenget be, akikkel azonban nem tudja felvenni a kapcsolatot, november 20-ig még egyszer próbálkozik majd. Tóth Tímea kiemelte, eddig barátságosan fogadták az emberek. A fiatalabbaknál hamarabb végez, az idősek azonban szeretnek beszélgetni. Egy-egy válaszadás után eszükbe jut valamilyen kedves történet és azt igyekeznek is megosztani vele.