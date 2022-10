– Az Amerikából indult Lions Klub 2019-ben lett száz éves. Ebből az alkalomból találtuk ki akkoriban, hogy száz rászoruló gyermeket szemüveghez juttatunk. Azóta már háromszázan örülhettek szemüvegüknek – mondta Krista Ágnes, az Első Kaposvári Lions Klub elnöke, aki az őszhöz illően tökös ételekkel és saját ültetésű virágokkal készült az adományokért cserébe.

– A szemüvegeket, amelyeket nem használunk, sajnálom kidobni, a kereteket tudják még hasznosítani – mondta Végh Csilla, aki arról érdeklődött, hogy szemüvegkeretet is elfogadnak-e.

Az egészségnapon a pénzadományok mellett szívesen fogadták a használt kereteket is. A program keretében ingyenes szemvizsgálaton is részt vehettek az érdeklődők. A 86 éves Bazsika Mária szemorvos rendszeresen vesz részt hasonló kezdeményezésben.

– Természetesen egy ilyen vizsgálat során nem tudunk mindent megnézni, de sok minden megállapítható. A kötőhártya gyulladástól kezdve a szemfenék elváltozáson keresztül a magas vérnyomás, agydaganat, cukorbetegség, és a szem speciális betegségei, mint ideghártya-, látóideg betegségek, valamint a lencse állapota is vizsgálható – sorolta a főorvos asszony.

– Örülök a lehetőségnek, mert a kórházban februárra kaptam volna időpontot egy hasonló vizsgálatra – mondta Garas Imréné a vizsgálat után, amellyel nagyon meg volt elégedve. Farkas Nándor is hasonló ok miatt kereste fel az ingyenes lehetőséget.

– Amikor a jogosítványomat újíttattam, éreztem, hogy nem látok teljesen jól az egyik szememmel. Most megnézetem, mi is a probléma vele – mondta a férfi, miközben várakozott. A szemvizsgálat mellett ingyenes vércukorszint mérésre is lehetett jelentkezni.

– Alig vagyunk itt egy órája, már nyegyven-ötven ember megnézette a vércukor szintjét. Volt, akinél emelkedett értéket tapasztaltunk, és két embernek javasoltuk, hogy keresse fel a szakrendelést mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna, a Magyarországi Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének elnöke. Hozzátette: néhány év alatt, ha minimálisan is, de nőtt a cukorbetegek száma.

Rusznyák Ilona is úgy döntött, megvizsgáltatja magát, a bevásárlást meg tudja szakítani néhány pillanatra az egészsége érdekében.

– A nagymamám cukorbeteg volt, a hozzáértők szerint hajlamos lehetek a betegségre, ezért nézettem meg, de szerencsére a normál tartományon belül volt az eredmény -mondta az asszony.

Hasonló, a látás hónapjához kapcsolódó egészségnapot korábban is tartottak a Nagypiacon, és a hagyományt továbbra is szeretnék folytatni - tudtuk meg Vargáné Bíró Évától, a piac ügyvezetőjétől.