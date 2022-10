A kaposfői rendelő rezsijét az önkormányzat állja, eddig ebben nem volt hiba, felelte érdeklődésünkre a település háziorvosa. Antal László 1800 beteget lát el a körzetben a kártyaszám alapján. Nagybajomban is helyettesít, de ott nem az önkormányzat fizeti az energiaszámlákat, hanem az orvos. Az első elszámolást még nem kapta meg a doktor a rezsiárak változásáról, és még nem indult meg a fűtés sem a kellemes őszi időben, október idusát elhagyva. Egy háziorvosi konferencián úgy értesült, hogy a praxisok negyedében saját zsebből állja a rezsit a háziorvos.

Minden önkormányzat és minden rendelő más típusú megállapodással működik, nincs egységes szabályozás, mutatott rá Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy megyei elnöke, kiskorpádi háziorvos. Ő is úgy látja, hogy a vidéki kistelepülések rendelőinek működési költségeinek kifizetésében könnyebben tudnak segíteni az önkormányzatok, így ott kevesebb baj lehet.

– A kaposvári háziorvosok egy részénél nem jelentős az emelkedés, mert lakossági árat fizettek eddig is – mondta Dús István. – Azonban vannak olyan rendelők, ahol eddig is piaci alapúak voltak az elszámolások, ott a jövőben a megnövekedett piaci árakra kell számítani. A kollégák egy részétől tízszeres áremelkedésről is kaptunk információt, a megyeszékhelyről is. Vagyis az eddigi évi 250 ezer forintos fűtésszámla 2–3 milliósra rúghat. Ezt nehezen lehet kigazdálkodni a praxispénzből, vagy adott esetben lehetetlen. Ilyenkor az orvos elgondolkodhat, mit tud csinálni ebben a helyzetben.

Azt nehezen lehet fenntartani, hogy egy rendelőben 18 fokban üljenek a betegek és az egészségügyi dolgozók, de így is csak 15–20 százalékot lehetne megtakarítani, és ezzel nem csökkenthető számottevően a fűtésszámla. A nehéz helyzetben mindenki a másiktól várja a megoldást, és az önkormányzatok azt bizonygatják, hogy nincs pénzük, fűzte hozzá. Végső esetben az is megoldás lehet, hogy közszolgálati jogviszonyba megy át a vállalkozó háziorvos, és így a rendelő fenntartásának gondja az önkormányzatra marad, ezzel azonban nem jár jobban a helyhatóság.

Közelgő influenzaszezon, koronavírus-járvány, beszerezhető védőoltások – a háziorvosokat tájékoztatta a Kormányhivatal a közös értekezleten

Megyei háziorvosi értekezletet tartottak Kaposváron, a PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjában. A résztvevő doktorok a rendezvényen a szakmapolitikai és szakmai előadásokon túl a Somogy Megyei Kormányhivatalt érintő kérdésekben is tájékoztatást kaptak. A népegészségügyi főosztály munkatársa járványügyi témában tartott előadást, szó esett a koronavírus-járványról, az oltásokról, a közelgő influenzaszezonhoz szükséges tudnivalókról, valamint a majomhimlő-fertőzés nemzetközi és hazai információiról. A családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály előadója az új utazási költségtérítési támogatásról adott tájékoztatást a résztvevőknek, és beszélt a keresőképtelenség monitoring rendszer adatbázisának karbantartásáról, valamint a leggyakrabban előforduló hibákról.