A bárdudvarnoki általános iskolában jelenleg négy osztály működik. A faluból sokan Szennába járnak iskolába, pedig az óvoda nagycsoportjai évről évre alapját képezhetnék teljes létszámú osztályoknak – tudtuk meg Németh Henriktől, aki 2019-ben költözött Szennába családjával. Ők is vonzónak tartották a településen működő iskolát. A fiatalember jogász, 2020-ig a Somogy Megyei Kormányhivatalban dolgozott, ám napjainkban a Védett Társadalom Alapítvány munkatársa. Az alapítvány életigenlő, a hitüket, kultúrájukat és hagyományaikat szabadon megélő családok, közösségek sokszínűségére épít.

– Úgy érzem, ellopjuk a gyermekeink jövőjét. Nem adjuk meg nekik, amire szükségük van, és nem óvjuk meg őket attól, amitől kell. Például nem hagyjuk meg a saját kultúrájukat, és nem óvjuk meg őket a digitális világtól – mondta Németh Henrik, aki az alapítvány iskolaalapító munkáját segíti az ország több pontján. Az csupán véletlen egybeesés – tette hozzá –, hogy a közvetlen lakókörnyezetében is akad egy közösség, amelynek igénye van erre.

– A gyerekeket leültetik egész napra, pedig az idegrendszerük fejlődésében nagy szerepet játszik a mozgás. Amíg kicsik, sokkal többet kellene mozogniuk, a matematikát és egyéb tudományokat más módszerrel is meg tudják tanulni magas szinten, miután kifejlődött az idegrendszerük. Interneten is elérhetők azok a NetFit-mérések, amelyeket az iskolákban végeznek. A 18 éves korosztály hatvan százalékának nem megfelelő az állóképessége, nincsenek benne az egészségzónában – hívta fel a figyelmet a fiatalember, aki maga is kacérkodott a gondolattal, hogy pedagógiai tapasztalatot szerez, el is kezdte a tanulmányokat.

– Egy év után kiiratkoztam, mert rájöttem, hogy teljesen mást gondolok az óvó-tanító képzésről, mint ahogy az ma Magyarországon működik. Maga a tanító sem ismeri igazán a saját népének kultúráját – magyarázta a bárdudvarnoki fiatalember. Ezért pártolja azt az iskolát, amely a megszokottól eltérően az életre tanít. 2020-ban, az ópusztaszeri magyar iskolák találkozóján ismerkedett meg a gödi Búzaszem iskolával, vagyis egy olyan alternatívával, amely mintaként szolgál az új bárdudvarnoki iskola megvalósításához, amelyet a helyiek természet- és közösségközpontú szemléletére alapoznak.

Keresztény alapokon nyugvó, a magyar néphagyományok alapján történő oktatásra készülnek, ahol az ünnepekhez és jeles napokhoz kötik a tananyagot. Az alapítványi iskola tananyagában a művészeti nevelés is hangsúlyt kap. A testnevelésórák keretében néptáncoktatást és szablyavívást is terveznek, valamint hatodik osztályig kötelezővé teszik a népi hangszeres tanulást is.

– Ez csak néhány dolog a terveink közül. Az iskolát felmenő rendszerűre tervezzük a tananyag felépítése miatt. Tehát az első tanévben csupán első és második osztályt indítunk, és nyolcadikig tanulhatnak majd a folyamatosan az intézményben, amely nem mindenki szellemiségéhez lesz illeszthető – figyelmeztetett az iskola alapításánál bábáskodó fiatalember, aki a bárdudvarnoki Búzakalász Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az iskolát az önkormányzat és egy vállalkozó közösen alapítja. Szeretnék elkerülni, hogy tandíjat fizessenek a családok, remélik, hogy a közösség erejéből fent tudják tartani az intézményt.

– A gödi iskolában bármilyen tanórával is induljon a nap, egy „hogy vagy?” körkérdéssel kezdenek. A gyerekek évente kétszázszor mesélik el örömüket, bánatukat. Nem hinném, hogy gondjuk lesz az érzelmi önkifejezéssel – mondta Németh Henrik.

A tandíj várhatóan szolgálattal is kiváltható lesz. Az alapító szerint végre olyan oktatási intézmény jöhet létre, amely az életre neveli a gyerekeket. – A hagyományos tudás átadását felszámolta a jelenlegi iskolarendszer. Itt talán képesek leszünk megszüntetheti a generációs árkot – világított rá Németh Henrik, aki azt is kifogásolta, hogy a mai gyerekek többsége a jelenlegi oktatási rendszerben csupán azt tanulja meg, hogy a kukorica és a paradicsom az amerikai kontinensről származik, a lényeget, a mag életben tartását már nem...

A faluvezetés támogatja az új típusú iskola létrehozását

– Míg az országban pattanásig feszült a helyzet oktatásügyben, együtt demonstrálnak szülők, diákok, pedagógusok, iskola-összevonásokról, intézménybezárásokról is hallani, addig Bárdudvarnokon pontosan a felsorolt folyamatok ellenkezőjét lehet tapasztalni – állítja Németh Henrik. – Történelmi pillanathoz érkeztünk. Sokan kérdéseket fogalmaznak meg a magyar oktatással kapcsolatosan, hiányolják az iskolarendszerből az életre nevelést. Az emberek ki vannak éhezve egy olyan intézményre, amely másképpen tudásalapú, mint amit megszoktuk, és akár arra is megtanít, hogy melyik az a néhány gombafajta, amelyeket véletlenül sem szabad leszedni az erdőben.

– Az önkormányzat üdvözli és segíti a kezdeményezést – mondta lapunknak Mester Balázs, a település polgármestere. – A tananyag jól illeszkedik majd a nemzeti alaptantervbe, kiegészül azonban sok hasznos ismerettel. A tanításhoz pedig változatosabb és érdekesebb módszereket igyekeznek használni, mint amire a hagyományos iskolákban lehetőség van – tette hozzá a falu első embere.