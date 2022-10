Egymást érték a vargányák a Kaposvári Nagypiac régi csarnokában. – Egy láda galambicát hoztam, már csak öt-hat szem van – mutatta az őszi gombákat Orsós Jánosné. A vargányák között 35-40 dekásak sem voltak ritkák. – A gyermekeim nem szeretik, de magamnak vettem belőle – mondta el Balogh Györgyné. Felidézte, mikor gyermekként nagypapájával járt gombázni Ropolyba és egy Wartburg csomagtartót teleszedtek vargányával.

Fotós: Lang R.

Nem messze a gombaárusoknál nagy volt a sürgés-forgás. Keresztes Martin giga tökeit hozta a szombati Tök napokra. A közelmúltban hetedik helyezéssel zárt az országos óriástökmérő versenyen a 278,5 kilós terményével. Büszkén mutatta húsz kilós töktermését Szili Dezső is a pultja alatt. – Sajnos az idei kicsit kisebb, mint a tavalyi de azért nevezem a szombati versenyre – tette hozzá az őstermelő, akinél a tök mellett paprikát és csokros krizantémot is lehetett vásárolni.

Fotós: Lang R.

Domonkos Árpád somogyaszalói termelő zsenge paprikái mellett emberfej méretű karfiolokot kínált, de a legjobban csemegekukoricáit kapkodták. – Talán még kedden tudok hozni pár csövet, de most már leérik – tette hozzá.

Gesztenyét és pucolt diót is kínáltak, előbbit már 1000-1200 forint kilójáért. Különleges lekvárokkal csábította vásárlóit. – Újdonság a vaníliás füge, a rumos-fahéjas vagy a bazsalikomos szilva, rebarbarás de vannak diabetikus, cukor nélküliek is – mutatta a kínálatot Simon György.

Fotós: Lang R.

Immunerősítőkkel is készültek a termelők. A homoktövis és feketeberkenye lé mellett mézeket, szárított hársvirágot, sőt savanyított káposztát is kínáltak. A közelgő mindenszentekre óriási méretű színes cserepes krizantémokat, kis-és nagyfejű árvácskát és tucatnyi -féle koszorút is lehetett kapni.