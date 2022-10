Több ezer krizantém nevelkedik az egyik kaposvári kertészet öt fóliasátrában. – Még mindig a fehér virág a legkedveltebb, de egyre többen keresik a színeseket – bordót, sárgát – is – mondta Filipinyi Gergelyné, a Julcsi és Gergő Kertészet társtulajdonosa. Hozzátette: a szárazság miatt volt, hogy naponta többször is öntöztek. Az idén kétszer annyiba kerülnek a cserepek, 50 százalékkal drágult a virágföld. – Átlagosan 10–20 százalékkal emeltük árainkat, 550 forinttól 4200 forintig kaphatóak a cserepes krizantémok, a szálasnak pedig 700 forint darabja – mondta el Filipinyi Gergelyné.

– Mindenhova csak egy kisebb cserepes krizantémot és egy mécsest viszek – mondta Gschwindt Jánosné, aki ottjártunkkor vásárolt be virágokból.

A Kaposvári Nagypiacon október 31-én és november elsején is nyitva lesznek a virágosok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a nagyvirágú krizantémokból a becslések szerint több mint 10 millió szál fogy hazánkban. Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra a kedvelt. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, amit az urnás sírhelyek megnövekedett aránya is okoz.

A kaposvári virágboltokban sokféle temetői díszt lehet venni. Nyitrai Krisztina toboz, kerámia és moha alapba selyemvirágokat és mécsest tett bele. – Húsz százalékkal drágultak a koszorúk, nagyon megemelkedtek az alapanyagok árai, de már ezer forintért kaphatóak kisebb sírdíszek – mondta a kaposvári virágboltos.



Vajda edit (Pécs): – Baranyában élek, de Kaposvárról származom és itt is dolgozom. Minden évben ebben a kertészetben vásárolok, nagyon elégedett vagyok a virágokkal. Most is nagyobb és színes cserepes krizantémokat viszek a temetőbe az elhunyt szeretteimnek. Azt tapasztalom, kicsit emelkedtek az árak, átlagosan 20 ezret költök el virágokra, mécsesekre.



Fotós: Lang Róbert

Horváth Lajos (Tarany): – Cserepes krizantémért jöttem, úgy döntött a család, idén nem viszünk szálasat a vázákba. Sántosra megyek a testvérem sírjához, majd a többi szerettünkhöz Taranyban mindenszentek napján. Legalább harmincezer forintot költök el virágokra és mécsesekre. A vidéki temetőkbe elmegyünk most, hogy elkerüljük a nagyobb forgalmat.



Fotós: Lang Róbert

Vasvári Lajos (Kaposvár): – Csütörtökön lenne az édesapám születésnapja és neki viszek a temetőbe virágokat. A nagyobb virágbevásárlást az ünnepekre a feleségem végzi. Átlagosan 15–20 ezer forintot költünk. A sírra cserepes krizantémot, a vázába szálasat viszünk. Otthon is gyújtunk mécsest, mert minden barátunkhoz, rokonunkhoz nem érünk oda, így emlékezünk rájuk.