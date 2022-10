– Épp egy varázspálcát készítettünk a kisfiammal – mondta a 36 éves Kovás Gábor. – Másodszor vagyunk itt, kellemesen érezzük magunkat, s örülök, hogy a gyermekek időben megismerik az egészséges étkezés alapjait. Mi is hoztunk sütit, amit a feleségem készített.

Sütőtökös és tökmagos muffin, almás palacsinta, s kókuszos-banános zabkeksz is várta a gyerkőcöket: ínycsiklandozó volt a kínálat, aki megszomjazott, gyümölcslevet kortyolhatott. Mészáros János, a kaposvári Zselici Méhész Egyesület elnöke mézkóstolóra hívta az ovisokat: az akác és a hárson kívül a bodzás mézet is kipróbálhatták. A gyerekek eközben az egyik csoportban falevél, makk, gesztenye és ágak felhasználásával szebbnél szebb alkotásokat készítettek, s játékos foglalkozáson is részt vehettek Székely Gabriella tagóvoda vezető azt mondta: intézményükben 93 gyermekkel foglalkoznak, s az egészségnap a közösségépítést is szolgálta.

Fotós: Lang Róbert

