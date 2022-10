A megyében Siófokon kérnek értük a legtöbbet, frekventáltabb környezetben átlagosan 7,7 millió forintért kelnek el a Otthon Centrum ingatlanközvetítő hálózat felmérése szerint.

A garázsok ára országosan 21 százalékkal magasabb volt az első nyolc hónapban, mint egy évvel korábban, az átlag­ár kicsivel meghaladta a 6 millió forintot – közölte az Otthon Centrum ingatlanközvetítő hálózat. Kiemelték: a legnagyobb drágulást a külső pesti kerületekben mérték, ezek a városrészek is felzárkóztak a belvárosi árszinthez. A garázsok a megyei jogú városokban 10 százalékkal drágultak idén a tavalyi 3–5 millió forint közötti árhoz képest, az új garázsok ára azonban ennél is magasabb lehet.

Egy gépkocsitároló átlagára Siófokon – ahol sok új építésű ingatlan található – idén 7,7 millió forint volt. – Egy önálló, új építésű garázs ára 8–10 millió forint körül van már Siófokon – mondta el Balassa Béla, siófoki ingatlanközvetítő. Hozzátette: a Foki-hegyen a panellakások alatt és a belvárosban vannak mélygarázsok, amelyek szinte azonnal elkelnek, amint piacra kerülnek. Megjegyezte: sokan féltik a drága, új autójukat, keresettek a garázsok, de az elmúlt években nagyon kevés épült belőlük, mert drága a terület ára és a kivitelezés is. Különálló, vízpartközeli, újabb építésű garázsokat nagyítóval kell keresni.

Balassa Béla kiemelte: egyre több helyen kell fizetni a parkolásért és egyre keresettebbek a garázsok, amelyeket átlagosan havonta 25–30 ezer forintért lehet bérelni. – Egy garázsnak minimális a fenntartási költsége, nincs rezsi, jó befektetés – emelte ki a siófoki ingatlanos.

Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. tulajdonosa elmondta: Kaposváron az eladó garázsok pár nap alatt gazdára találnak. – Átlagosan tíz százalékkal kerülnek többe a garázsok. Az árak a műszaki állapottól függően 3,5 millió forinttól indulnak, de az önálló, villannyal ellátottakért 5 millió forintot is elkérnek az eladók – tette hozzá az ingatlaniroda tulajdonosa.

Megjegyezte: a legkeresettebbek a belvárosiak, többen bérlik ezeket, így a munkahelyük közelében biztosított a parkolásuk. Sokan a kaposvári kórház közelében keresnek garázsokat, a lokációtól függően havonta 10–25 ezer forintért bérelhetőek. – Egy garázs nem igényel nagy befektetést, nem kell rá sokat költeni és értékálló – jegyezte meg Boldizsár Balázs.



Sok tulajdonos spájzként használja



A városok között nincs számottevő különbség és a növekedés mértéke átlagosan 10 százalék körül alakult. A garázsok árazásában akár egy városrészen belül is tetemes eltérések adódhatnak: jelentős árbefolyásoló tényező, hogy fedett tárolóról, mélygarázsról vagy különálló garázsról van szó. Jellemzően utóbbiak kelnek el az átlagár felett, míg a fedett autóbeállók akár harmadával olcsóbbak is lehetnek. Továbbá a garázs állapota, illetve az, hogy új vagy használt, szintén meghatározza az árat. Több lakás tulajdonosa pedig nem csak parkolásra használja garázsát, hanem itt tárolja a nem használt holmikat, vagy akár mélyhűtőt is tesznek bele és itt tárolják a befőtteket is.



A kaposvári garázsvárosban sem könnyű tulajdont szerezni

Fotó: L. R.