Egy „B” kategóriás jogosítványt a vizsgadíjakkal és más költségekkel együtt átlagosan 300 ezer forintért lehet megszerezni a megyében. Ez az összeg 30 órás vezetésre elegendő és minden vizsgának elsőre sikerülnie kell. Akiknek pluszórákra van szükségük és csak sokadik próbálkozásra sikerül a vizsga, számukra a jogosítványszerzés költsége akár a dupláját – 500–600 ezer forintot – is elérheti.

Tamás Zoltán a King a Ford Tamás Autósiskola Kft. vezetője elmondta: tavalyhoz képest látványosan kevesebben iratkoztak be hozzájuk. Nemcsak a személy-, hanem a teherautós képzésen is mintegy 30 százalékkal csökkent a tanulói létszám. Kiemelte, nem feltétlenül azért vannak kevesebben, mert nőtt a tanfolyam díja, hanem azért, mert most nem mernek ekkora kiadást vállalni az emberek. Barcson nem sokat változott a tanulóvezetők száma az elmúlt egy évben, a tanfolyam díja azonban emelkedett. Dömötör László, a Dömötör Autósiskola tulajdonosa elmondta, átlagosan 15 százalékkal emeltek. Az ötvenperces személyautós gyakorlati oktatásért 8000 forintot, az egyik járműnél 10 ezer forintot kérnek el. Dömötör László hozzátette, a szervizköltségek is jelentősen emelkedtek, ezért kénytelenek voltak módosítani a díjakon.

A marcali székhelyű Meiszterics Autósiskolában mára 30 százalékkal csökkent azoknak a tanulóknak a száma, akik „B” és 40 százalékkal, akik „C” vagy „D” kategóriás jogosítvány akarnak szerezni. Meiszterics János, a cég vezetője lapunknak elmondta, hiába van kevesebb jelentkezőjük, még legalább két oktatót felvennének és még szállást is biztosítanának nekik. Hangsúlyozta, az oktatóik többsége idős, ő is 74 évesen tanít, nagy szükségük lenne fiatalokra.



Kaposváron megugrott a számuk

Pohner István, a Kapos ATI Autós, Motoros Iskola vezetője lapunknak elmondta, más iskolákhoz képest nálunk nemhogy csökkent, hanem mintegy 20 százalékkal emelkedett a tanulói létszám. – Nyáron többen azt hitték, hogy az ársapkát leveszik az üzemanyagokról, ráadásul a KATA – kisadózó vállalkozók tételes adója – is megváltozott, ezért gyorsan beiratkoztak hozzánk valamilyen képzésre – mondta Pohner István. – A tanfolyamok díjai egy év alatt sokat emelkedtek. Tavaly nagyjából 5000 forintot kellett fizetni az ötvenperces gyakorlati képzésért, most átlagosan 7000 forintot kérünk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nagyon ügyes és minden elsőre sikerül neki, akkor 300 ezer forintból megszerezheti a „B” kategóriás jogosítványát. Háromszázezerbe kerül a jogosítvány, ha minden elsőre sikerül, de akár félmilliós költség is összejöhet.