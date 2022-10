Galéria 1 órája

Raktártúra a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárban

Kis túlzással elmondható, hogy a muzeális könyveknek is a 18 fok az ideális hőmérséklet, mert a könyvtárban 16 és 22 Celsius között tartják a régi kiadványokat állandó páratartalom mellett. A könyvtárosok még a villanyt is lekapcsolják, ha tehetik, hogy a fénytől is óvják a köteteket. Mindezt az olvasók is láthatták a hétfői raktártúrán.

Sonline Sonline

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Raktártúra a megyei könyvtárban Fotók: Lang Róbert

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!