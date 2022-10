Frissen térkövezett úton mehetnek be a bakházi temetőbe azok, akik szeretteik sírját keresik fel a következő napokban. A sírkertben néhány napja fejeződött be a több mint ötmillió forintos beruházás, amelynek részeként urnafalat is állítottak. Nagy Tibor polgármester elmondta, már eddig is sokan voltak a temetőben azért, hogy rendbe rakják hozzátartozóik sírját.

A szentai temetőben is több területet térköveztek le az elmúlt hónapokban. A ravatalozó előtt 150 négyzetmétert burkoltak le, a sírkert bejáratától pedig 120 méter hosszú gyalogutat építettek. Sashalmi Miklós polgármester elmondta, szilárd burkolatú járda eddig nem volt a temetőben, mostantól azonban már méltóbb körülmények között lehet megközelíteni a sírokat. A temetőfejlesztésre ötmillió forintot kapott a falu, és még hozzátettek 700 ezer forintot.

A vései temető északi részén kiirtották a bokrokat, kaszálnak és a lehullott leveleket gyűjtik össze. Bertók László polgármester elmondta: az önkormányzat dolgozóinak két temetőt kell gondozniuk. A régi temetőből korábban kegyeleti parkot alakítottak ki, oda is sok család jár ki halottak napja környékén. A tucatnyi elhanyagolt sírt minden évben igyekeznek rendbe tenni.

A somogysárdi temetőben egy öreg tölgyfa és néhány elhanyagolt sír ad feladatot a közmunkásoknak. A letöredezett ágakat és a lehullott leveleket naponta összegyűjtik.