Egyes helyiségekben a hőmérséklet 18, a kollégiumokban és a szolgálati lakásokban 20–22 fok lehet csak. Kiegészítő fűtőberendezést, mint például elektromos hősugárzót nem lehet használni az egyetemen és a csapból is alacsonyabb hőmérsékletű meleg víz folyik majd. Ha valaki elhagyja a munkahelyét és egy órán keresztül nem használja informatikai eszközét, akkor azt ki kell kapcsolnia. Az intézményt este tíz óra és másnap reggel hat óra között nem világítják ki. Egyes épületrészekben, az előadói tömbben és a körépületben átalakítják az órarendeket.

November 28-tól olyan oktatási programokat valósítanak meg, amelyek tantermi jelenlétet nem igényelnek. Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgatója elmondta, az őszi vizsgaidőszakban tantárgyanként legalább négy alkalmat biztosítanak, ezek közül minimum egyet személyesen kell megtartani. Vörös Péter hangsúlyozta, a kollégiumnak használt épületek egy részét november 28-tól lezárják. Ezekből legkésőbb december 10-ig ki kell költözni. Az egyetem munkatársainak november 28-a és március 3-a között csütörtökönként 12-től 16 óráig, péntekenként pedig egész nap otthonról kell dolgozniuk.



Szabadságon Néhány kollégiumi épület továbbra is nyitva marad. Ezekben kérelem alapján például PhD- és külhoni magyar hallgatókat helyeznek majd el és a külföldi diákokat is oda költöztetik át. A kaposvári campus épületei december 19-e és jövő év január 8-a között zárva lesznek. Ebben az időszakban szabadságra mennek az intézmény dolgozói.



Ellenőrzik a fűtőtesteket



A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi (PTE) Kar Kaposvári Képzési Központjában is a MATE-hoz hasonló intézkedéseket vezettek be. Az egészségügyi karon sem használhatnak egyedi fűtésre alkalmas eszközöket, ezt a Kancellária Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság (ÜBI) folyamatosan ellenőrzi majd. Az oktatást is átszervezik a karon. A szorgalmi időszak december 2-án zárul. Őszi szünetet nem tartanak, a vizsgaidőszak december 5-e és január 13-a között lesz, indokolt esetben azonban a rektor előzetes hozzájárulásával lehet hosszabb is. December 27. és január 8-a között a PTE-n nem dolgoznak majd, a munkavállalóknak szabadságot kell kiadni.