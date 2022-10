Rideg Gábor, a barcsi Dráva-Coop Zrt. termelési igazgatója elmondta: a 40 dolgozót foglalkoztató agrárcégnél igyekeznek mindent megtenni, hogy munkatársaik továbbra is megfelelő körülmények között töltsék munkaidejüket. A cégnél havonta átlag nettó 50 ezer forint rezsitámogatást adnak a dolgozóknak. Ezt szeptemberben fizették ki először, s decemberig mindenképp utalják.

A munkakörülményekre is odafigyelnek: ezután is melegíthetnek ételt vagy teát a cégnél, feltölthetik a mobiljukat, s az irodában 21 fokos hőmérsékletet biztosítanak számukra.

Karl Schultes, a kaposvári I. Magyar Cukormanufaktúra tanácsadója közölte: a cukormanufaktúránál 65-en dolgoznak, s a januári 10 százalékos béremelés után terven felül júliustól – az infláció miatt – újabb 10 százalékkal növelték a munkatársak fizetését. Januárban pedig hasonló mértékű béremelést terveznek.

– A villamos energia nálunk is drágult, de a napelemrendszer pillanatnyilag a cég igényeinek 50 százalékát fedezi. A hálózatot 2023-ban tovább akarjuk bővíteni. Az energián kívül jócskán megnőttek az egyéb kiadások is: a szállítási költségek 2022-ben nagyjából 30 százalékkal ugrottak meg, a csomagolóanyagoknál 40 százalékra tehető a növekedés – mondta.

Endre István, a hetesi Vikár Béla mezőgazdasági szövetkezet elnöke azt mondta: idén is fizetnek év végi jutalmat, s jóval többet akarnak adni, mint korábban. Az infláció és az egyre magasabb élelmiszerárak miatt így próbálnak segíteni a munkatársaiknak.

Az őszi mélyszántás befejezése után a télre abbahagyják a munkát. Gondolnak a spórolásra: a régi irodát még tavasszal adták el, s a héten költöznek az új, három részből álló irodakonténerbe, melyet légkondival fűtenek, s előreláthatóan olcsóbb lesz a fenntartása, mint a régi épületé volt.

Megfognak minden forintot



A kaposújlaki Avia-Rent Kft.-nél korszerűsítik az egyik hangárt, s összevonják az egyes részlegeket. Így a mostani négy különböző épület helyett előreláthatóan november végétől már egy helyen dolgoznak. Kornyik Csaba ügyvezető azt mondta: a teljes hőszigetelésen kívül új nyílászárókat építenek be, s hamarosan négy hőszivattyút helyeznek el. A korszerűbbé váló épületben egy galériát is kialakítanak, ahol az irodák kapnak helyet, míg a földszinti nagyobb területen végzik a repülőgépek karbantartását. A Somogy Kéményseprő-Mester Kft. úgy bérli az irodáját Kaposváron, s a napokban kaptak értesítést, hogy a fűtésdíj fizetését az alapterület után határozzák meg. Farkas Tímea ügyvezető szerint várhatóan tovább nőnek a költségeik.

– Napelemet szeretnénk telepíteni az Iszák utcai telephelyükön – közölte Palkovics Dániel, a kaposvári Som-Plast Kft. ügyvezető igazgatója. – A projekthez kapcsolódó felmérések már elkezdődtek, a fejlesztés értéke közel 200 millió forint.