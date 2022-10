A négy fős csapat összesen hat bottal és háromféle bojlival próbál szerencsét. Az egyik csali tintahalas szilvás keverék, a másik lazacos hallisztes magas fehérjetartalommal. A harmadik selyemhernyó, vízibolha és tengeri csiga őrleményből készült. Gáspár Zsolt arról is beszélt, környezettudatosan horgásznak és olyan acélból készült úgynevezett elhagyós szereléket használnak, amit a verseny végén mágnessel összegyűjtenek.

Több milliós fogások a Balatonon

Gödry Zoltán, a horgászverseny főszervezője elmondta: a verseny egyre inkább nemzeti, mint nemzetközi, ugyanis a csapatok többsége magyar. Azonban a környező országokból Szlovéniából és Romániából is érkeztek horgászok. A versenyen több díjat is kiosztanak majd. Jutalmat ér a tíz legnagyobb hal összsúlya, külön díjazzák az öt szektor legjobb csapatait és az is jutalmat kap majd, aki megakasztja a verseny történetének legnagyobb pontyát. Tavaly ez egy 31,8 kilós példány volt. A bojlis megmérettetésen több kisebb díj is gazdára talál. Összességében több millió forintnyi jutalmat osztanak szét a csapatok között. Gödry Zoltán hozzátette, jelenleg a Balaton középső és nyugati medencéjében zajlik a verseny, jövőre azonban a keleti oldalt is szeretnék bekapcsolni. Ez azt is jelenti, hogy 135 csapatosra bővül a mezőny.