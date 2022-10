Balatonlelle Megkezdődött Balatonlellén a Rózsavölgy park kialakítása, közölte lapunkkal Kenéz István polgármester. Elmondta: a Balaton Fejlesztési Tanácstól nyert erre a célra 50 millió forintos támogatást a Balaton-parti város. A területen amellett hogy parkosítanak és a park nevéből is sejthető módon rózsákat valamint pergolákat telepítenek, közösségi teret is kialakítanak. A lellei rendezvénypark eddig kihasználatlan felét alakítják át, s egy hatalmas új tér is épül, amely újabb rendezvények helyszíneként szolgál majd. A város vezetése nagy örömmel szerzett tudomást arról, hogy a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból (TOP Plusz) 811 millió forint támogatást nyertek. Az összegből járdák felújítására, csapadékvíz-elvezetés megoldására is költenek. Ezen kívül a már meglévő parkok rendezésére és a növényzet, valamint bútorzat karbantartására is fordítanak majd a támogatásból.