Már diákkorában kitűnt a jó fogalmazási készségével, kétszer is részt vett a dunántúli diákköltők és diákírók találkozóján 1968-ban és 1970-ben, ahol ezüstérmet szerzett. Egész életében nagyon szeretett írni, még hivatalos levelet is. Aztán szerelmes lett és férjhez ment, gyermekei születtek és az irodalom háttérbe szorult, bár alkotott, de nem küldte el kiadóknak. Amikor a gyerekei felnőttek, akkor kezdett kibontakozni. Még többet írt, s amikor megszülettek az unokái, számára ők is ihletadó források lettek. Így kezdődött, bár kezdetben nem díjazta a család, hogy amikor a legidősebb unokát, Dorkát tologatta, akkor is verseket fabrikált. Most már kezdik megismerni, mert 11 kötete jelent meg. Könyvei között van 77 vers a nemzetről, a családról.

– Számomra mindig fontos volt a hazaszeretet, és a gyerekeket úgy lehet nevelni hazaszeretetre, ha már kicsi korban megalapozzák – mondta Döme Zsuzsa. – Ezért írok elsősorban gyerekeknek, középiskolásoknak. Ünnepre és emléknapokra forgatókönyveket készítettem, hogy az iskolai ünnepségeken elő tudják adni, ezek oktatási segédanyagoknak számítanak.

Mindez nem állt távol tőle, hiszen diákszínpadot is vezetett. Első munkahelye a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár volt, ott szívta magába a könyvek és a munka szeretetét. Nem tanulhatott tovább a család anyagi helyzete miatt, ezért minden iskoláját levelező tagozaton végezte. Magyar nyelvet és irodalmat, gyorsírást és gépírást tanított, minden héten 250–260 dolgozatot javított. Később kollégiumi nevelőtanárként dolgozott, és kollégiumvezetőként ment nyugdíjba.



– Nem látok bele a mai oktatás helyzetébe, mert már több mint 10 éve nyugdíjas vagyok, de nem látom tragikusnak a történéseket, mert a gyerekeket mindig lehet lelkesíteni és jó irányba terelni, számomra ez az oktatás lényege – folytatta a meseíró, aki a a gyermekirodalom helyzetét sem tartja rossznak. Személy szerint nem méltányolja a varázslókról szóló, divatos témákat, és a túl cselekményes műveket, mert az ő világa líraibb és nevelő szándékú.

Népszerű könyve az Eb ugatta történetek, melynek főhőse Tündérkerti Kedvenc Aliz, a pajkossággal és nem kis önbizalommal megáldott pumi. Az írónő valóságos történeteket mesélt el, és nem is a gyerekeknek szánta, hanem a felnőtteknek okulásul, de amikor megírta a kötetet, azt mondta a kiadó, hogy egy kutyás könyvet nem lehet felnőtteknek kiadni. Azonban a szerző azt tapasztalta, hogy gyerekek is értik a műve humorát.

A könyv 25 egymáshoz fűződő láncszemszerűen kapcsolódó történetből áll, és mindegyiknek csattanó a vége. Az első történet címe az, hogy Kivéve a

Fotó: L. R.

A hatvanasok érzésével nem törődnek



A 60-on túli nők életérzésével senki nem törődik, állapította meg az írónő, aki az ehhez az életkorhoz fűződő saját élményeit vetette papírra. Az írások a www.tollal.hu irodalmi honlapon jelentek meg, és az olvasók közül többen felvetették, hogy érdemes lenne könyvbe összegyűjteni. Ha valaki elmúlt 60 éves, a fiatalok már azt hiszik róla, hogy süket vagy csökkentebb felfogású, állapította meg. Amikor az orvosnál nem világosították fel a terheléses EGK-vizsgálaton, és csak azt mondták neki, hogy 60, azt hitte, hogy a korára értik, pedig a teljesítményét kérdezték. Az írásai humoros művek, de arról is beszámolt humorral, hogy van egy súlyos betegsége, mert 12 éve él együtt egy nem műthető agydaganattal. Gémkapocs­doboznyi használhatatlan terület van az agyában, együtt ír és él vele, mintha nem lenne. Úgy fogja fel, hogy a kór megerősítette a nehézségek leküzdésében az életben.