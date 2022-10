Felfrissítik a tudást

– Gyerekkoromtól fogva rajongok a járművekért – mondta Takács József lábodi autószerelő. – Egy vállalkozásban dolgozom, s már korábban elhatároztam, hogy idővel továbbképzésre járok. Szakterületünk elképesztő ütemben fejlődik, elég, ha csak az elektromos járművekre gondolunk. Aki lépést akar tartani a változással, az 30, 40 évesen is vállalja a tanulást. Örülök, hogy jelentkeztem a SKIK-képzésre, másoknak is ajánlom, mivel szakmai, pedagógiai és a vállalkozás vezetésével kapcsolatos ismereteket is elsajátítottunk. A mesterlevél birtokában új lehetőséghez jutunk.

A 35 éves mester a gépésztechnikus képesítés után ADR-biztonsági tanácsadó végzettséget is szerzett.

Fejlesztés nélkül nincs jövő

Zsigár Dávid József autószerelő is kedden délután vette át a mesterlevelét Kaposváron. A rendezvény végén közös fotózásra állt össze a csapat, s ezután a 26 éves fiatalember lapunknak azt mondta: felemelő érzés, hogy ennyi tanulás után valóra vált a régi álma.

– Sok csoporttal dolgoztam már együtt az elmúlt 28 évben, de a mostani csapat rendkívül összekovácsolódott – mondta Illés Tibor oktató. – Mindannyian komoly erőfeszítést tettek azért, hogy ma közösen ünnepelhetnek. Szerintem mindenkinek érdemes tisztában lenni azzal, hogy olyan pályán dolgoznak, ahol a fejlődés nem áll meg, nélkülözhetetlen a tanulás, a fejlesztés, s a beruházás.