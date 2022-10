Az esemény különlegességét éppen a már említett hangszer bemutatása adta, de megismerkedhettek a gyerekek a jellemzően somogyi hosszi furuglával is. Az eseményt az iskola énekkara nyitotta meg, majd a részvevők egy rövidfilmet tekintettek meg a tárogató történetéről, amely főleg a Rákóczi szabadságharc idején vált ismertté. Hadisípként használták és gyakran fújták a táborokban is, a szabadságharc bukása után pedig a bujdosó kurucoknak nyújtott vigaszt a kesergő dallamok megszólaltatásával.

A hetesi gyerekeknek Radics Tibor a felesége hegedűs kíséretével tartott bemutatót, majd a gyerekek közelről is megismerkedhettek a hangszerrel. Ezt követően Hamarics Imre hosszi furuglán játszott pásztorzenét, majd a tanulók közül Hardi Flóra hegedűn, Marián Anna pedig furulyán csillogtatta meg zenei tudását. A rendezvény közös énekléssel zárult.

Fotó: Varga L.