Szijjártó Péter a Claessens-cégcsoport érdekeltségébe tartozó Agro-Build Kft. beruházásának átadóünnepségén arról beszélt: Magyarországnak az elmúlt tizenkét évben számos válsággal kellett megküzdenie, és ezekben az volt a közös, hogy az ország mindig erősebben jött ki a válságokból, mint ahogy belement. Ez úgy lehetséges, hogy minden egyes esetben magyar érdekekre épülő, speciálisan magyar választ adtunk - jelentette ki a tárcavezető, aki úgy fogalmazott: "nem a nemzetközi mainstreammel úsztunk együtt, hanem kizárólag a magyar nemzeti érdek mellett döntöttünk". Így, utólag, azt tudjuk mondani, hogy minden esetben igazunk is lett - fűzte hozzá Szijjártó Péter.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány idején is így volt: Magyarország nem várt a nyugati vakcinákra, hanem megvette a keletieket, és "meg tudtuk menteni sok százezer magyar ember életét".

Továbbá így volt ez a járvány gazdasági vonatkozásában is, hiszen nem a munkanélküliség finanszírozására fordítottuk a kormányzati forrásokat, hanem arra, hogy a munkanélküliség megelőzése érdekében segítsék a magyarországi vállalatok beruházásait - mutatott rá Szijjártó Péter. Azt mondta, most, amikor háború van, egy speciális magyar választ adunk, amelynek keretében "minden erőnkkel azon vagyunk, hogy garantáljuk Magyarország biztonságát és hazánk kimaradását a háborúból". A háború új világgazdasági realitást hoz el, és az európai kontinens gazdasága komoly recesszió irányába halad - közölte Szijjártó Péter, majd azt hangsúlyozta: "mi ebből a recesszióból is ki akarunk maradni". Ehhez - mint magyarázta - "a már jól ismert nemzeti válaszra van szükség". Ez nagyjából úgy néz ki, hogy amíg újabb és újabb beruházások végrehajtásához segítjük hozzá a magyarországi vállalatokat, addig ki tudunk maradni a recesszióból - mondta a miniszter.

Közölte, az előbbihez az szükséges, hogy biztonságos környezetet garantáljanak a vállalatoknak három szempontból: garantálni kell a politikai stabilitást, a fizikai biztonságot és az energiaellátás stabilitását.

"Magyarország mindhármat tudja biztosítani", és ez Európában egy kifejezetten egyedi helyzetet állít elő" - jelentette ki a tárcavezető.

Kitért arra, az energiaellátás tekintetében csütörtök éjszaka arattak újabb győzelmet, amikor is sikerült megakadályozni, hogy Brüsszelben olyan döntés szülessen, amely ellehetetlenítette volna - már rövid távon is - Magyarország földgázellátását.

A hosszú távú gázvásárlásra vonatkozó szerződések mentességet élveznek az úgynevezett ársapkarendelet vonatkozásában - mondta.

Szijjártó Péter szerint bizakodásra ad okot az is, hogy a beruházásoknak köszönhetően a magyar gazdaság a legnehezebb időkben kiválóan tudott teljesíteni. A 2021-es év, amely a világgazdaságnak fekete éve volt, az a magyar gazdaságnak rekordéve lett, és az idei év első felében is 7 százalékot meghaladó gazdasági növekedést tudunk felmutatni - jelezte.

Kiemelte, ebben a remek eredményben fontos szerep jutott azoknak a bátor vállalatoknak, amelyek a legnehezebb időkben sem a leépítésekben látták a kiutat, hanem újabb beruházásokat hajtottak végre. Ezen vállalatok közé tartozik a Claessens-cégcsoport - fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarországon a mezőgazdaság biztonságos működése nemzetbiztonsági kérdés. A magyar mezőgazdaság a nehéz időkben is kifejezetten jól teljesített, tekintettel arra, hogy a világjárvány alatt nem volt semmifajta ellátási zavar Magyarországon - mondta.

A miniszter közölte, a mostani beruházás hozzájárul a magyar mezőgazdaság működési biztonságának javításához, ugyanis az állattenyésztés biztonságához szükséges hátteret, technológiát biztosítja.

Az 575 millió forintos beruházáshoz 280 milliós támogatást biztosított a kormány. Ennek köszönhetően létrejött egy új gyártó- és szerelőcsarnok, valamint megvalósult az itt lévő üzem kapacitásbővítése - mondta.

Szijjártó Péter szólt arról is, Somogy megyében a világjárvány miatt 34 vállaltnak adott a kormány 6 milliárd forint beruházásösztönzési támogatást. Ennek köszönhetően 13 milliárd forintnyi beruházás valósult meg és több mint 5600 munkahely "menekült meg".

Közölte azt is, hogy idén az első félévében a tavalyi rekordévhez képest 30 százalékkal több beruházás jött létre Somogy megyében.

