A Katolikus Karitász 11. alkalommal ismerte el azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szolgálják rászoruló, magányos, beteg embertársainkat. Idén 36-an részesültek Caritas Hungarica Díjban – köztük a balatonszárszói Merényi Vanda Angelika, a nagyatádi Vajda Attiláné és a marcali Tóth Péter. A díjat Spányi Antal székesfehérvári püspök, a Katolikus Karitász elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója Budapesten a Magyar Szentek Templomában adta át a hálaadó szentmisét követően.

– A karitatív munkának sok oldala van, és ők minden oldalát önkéntesen vállalták és töretlenül végzik évek, sokszor évtizedek óta – mondta Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatóhelyettese. – Szakítanak idejükből a családok meglátogatására, szociális helyzetük felmérésére is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. Betegeket, magányos időseket látogatnak és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget számukra. Szembesülnek az emberek kétségbeesésével, fájdalmával és türelemmel, reményt nyújtva ott állnak mellettük – mondta többek között.

A somogyi kitüntetetteket Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegye karitászigazgatója mutatta be lapunknak. – Merényi Vanda a balatonszárszói Bűnbánó Magdolna Plébánia karitászcsoportjának vezetője hosszú évek óta – mondta. – Munkáját különös érzékenységgel végzi. Nagyon fontos számára a család és annak védelme, amelyért családsegítő hivatásában is nap mint nap megküzd. Sokat harcol a nélkülöző gyermekekért. Vajda Attiláné a nagyatádi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia karitászcsoportjának alapító, oszlopos tagja. 2010 óta áll a szegények, nélkülözők szolgálatában. Hosszú időn keresztül végezte nagy szeretettel kórházi beteglátogató feladatát. Mély empátiával fordult az életük utolsó napjait élő betegek, idősek felé a hospice-osztályon. Segít az adományok gyűjtésében, élelmiszermentésben és azok kiosztásában. Példaértékű szolgálatkészsége másoknak is erőt ad a társadalom peremén élő emberek támogatásához. Tóth Péter a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia karitászcsoportjának tagja, különösen az adományok összegyűjtésében, rendszerezésében működik közre és maga is rendszeresen támogat családokat, élelmiszerrel és tüzelővel.

Feketéné Szabó Márta elmondta azt is: szinte minden esztendőben köszönthetünk somogyiakat a díjazottak között, s ez megerősíti az önkénteseket a szolgálatukban, s arra is ráirányítja a figyelmet, hogy egyre nagyobb szerep jut az önkénteseknek.



Az elismerés további karitatív tevékenységre buzdít



A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat, amelynek célja elismerni és értékelni a karitászönkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás. Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a Katolikus Karitász tevékenysége során a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, fogyatékkal élők és a társadalom peremére sodródott családok támogatása.