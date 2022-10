Több mint kétmillió utassal zárta a Balatoni Hajózási Zrt. a 176. hajózási szezont. A menetrendi személyhajózási szezon az október 23-i hétvégén zárult, de egyedi programok, mint a halloween, a mikuláshajó ezután is lesznek, a kompok pedig az év minden napján továbbra is közlekednek.

A személyhajók a tavalyi év azonos időszakát 7,7 százalékkal meghaladva közel 700 ezer utast szállítottak idén. A legkedveltebb járatok továbbra is a Siófok-Balatonfüred-Tihany és a Fonyód-Badacsony útvonalak voltak. A séta- és programhajókat több mint 168 ezren választották. A bulihajó és varázshajó programok érték el a legnagyobb növekedést, és döntötték meg a korábbi csúcsokat, idén 31 ezer utast szállítottak. Több mint ötvenezren online vásárolták meg a jegyüket, a Kajla-programban 5 326 gyermek kirándult hajóval a Balaton körül. A kompokon az október 23-i hétvégével bezárólag a szállított utasok száma 20 ezerrel volt több a tavalyi rekordnál, meghaladta az 1,3 milliót.