A kis gömböc, a csillagszemű juhász és az elrabolt királykisasszony is a kedvenc mesék közé tartozott, hiszen ezeket is megörökítették a gyerekek az „Egyszer volt hol nem volt…” rajzpályázat felhívására Barcson. A városi könyvtár szeptemberben hirdette meg három korosztályban a versenyt. A helyi óvodákból és iskolákból több mint 130 pályamű érkezett be.

A legkisebbeknél első díjat a Szent István utcai Tagóvodából Borondics Csenge Arikán nyerte. Az 1-2. osztályoknál az első helyet Racsek Grétának (Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola) szavazták meg az ítészek, míg a harmadikosok-negyedikesek között Csortos Jázmin (Arany Iskola) rajza lett a legötletesebb. A gyerekek munkáiból november közepéig kiállítást nyitottak a bibliotékában.

Az Országos Könyvtári Napok keretében jutalmazták azokat, akik a legszorgalmasabban kölcsönözték a könyveket, illetve használták a szolgáltatásokat. Az „Év olvasója” a felnőtteknél Tóthné Horváth Margit, a gyerekeknél pedig Kecskés Csenge lett Barcson.