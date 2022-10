Siófok óvodáiból és iskoláiból több, mint 50 csoport és osztály, közel 1100 gyermek nevezett az önkormányzat kommunikációs és turisztikai irodájának felhívására és helyezte el a faragott tökből készült alkotásait a Fő téren. A városi könyvtár és a Kálmán Imre Művelődési Központ dolgozói kreatív foglalkozásokkal szórakoztatták a kilátogató gyerekcsoportokat, papír madárijesztőt vagy gesztenyefonatot is készítettek.

A Fő tér művelődési központ előtti sarkában napok alatt népszerű lett az óriás szalmakanapé installáció. Köré helyezte el minden érkező osztály az általuk kifaragott tököt, melyek közt igazi remekművek is akadnak. Az önkormányzat felhívására a várakozásokat felülmúlva, szinte minden intézményből neveztek osztályok vagy óvodás csoportok, akiket értékes ajándékokkal vártak a szervezők és partnereik, kis szerencsével akár osztálykirándulást vagy pizza partyt is nyerhettek a gyerekek. A jövőben is szeretnének az évszakokhoz kapcsolódó közösségépítő rendezvényeket szervezni a balatoni városban.