Műszaki problémák miatt zárt be tavaly júniusban a Galerius fürdő. Korábban beszámoltunk róla, azt követően döntöttek a bezárás mellett, hogy egy szakértői vélemény készült a létesítmény állapotáról, mely megállapította, hogy a nem megfelelő szellőzés miatt omlik a plafon a fürdőtérben és az épület használhatatlanná vált.

Már a bezárás előtt is csak a tanmedence, a kültéri medence és a szaunavilág működött csak a komplexumban. A Galerius bezárásával a siófoki gyerekek úszásoktatása is kerülőútra került, hiszen uszoda híján Tabra vagy Enyingre kénytelenek utazni. Egy év elteltével újra megkérdeztük a Siófoki városházát, mi történt a Galerius fürdő újranyitása érdekében.

Válaszukban azt írták: Siófok város vezetése elkötelezett abban, hogy a Galerius Fürdőt megmentsük és ismét meghatározó szabadidős és sport létesítménye legyen a városnak.

Mindennek érdekében már tárgyaltak Witzmann Mihállyal, a térség országgyűlési képviselőjével is, közösen kerestek pályázati lehetőséget a korábban nyereséges és a Magyar Fürdőszövetség által többször is négycsillagosnak értékelt, szebb napokat is megélt komplexum helyreállítására. Ennek eredményeként idén be is nyújtottak egy pályázatot a felújításra, s jelenleg is előkészítés alatt van egy másik. Mint írták: a város önerőből nem tudja megoldani a felújítást, s újra üzemképes állapotba hozni az annak idején, 2006-ban átadott létesítményt.