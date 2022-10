A kaposvári Egly család tavaly már túlélte a koronavírus támadását, a napokban azonban egy színtelen, szagtalan gáz miatt lettek egyre rosszabbul.

– Napokon keresztül sokkal fáradtabbnak éreztem magam, reggelente hányingerem volt, gyakran fájt a fejem, éjjel is kényszerűen mentem mosdóba. Úgy éreztem magam, mintha hirtelen megöregedtem volna. Péntek este tusolás helyett a pihentető fürdőkádat választottam, majd már kilenc óra tájban lefeküdtem. Fél egykor erős szívdobogásra ébredtem. Felkeltem vizet inni. Nem tudtam vissza aludni, inkább olvastam. Hallottam, hogy a férjem rosszat álmodik, így felébresztettem, hogy ne szenvedjen tőle. Kiment a mosdóba, és azt mondta, nehezére esik felkelni. Nekem a fejem fájt. Az állapotot betudtuk az egész heti fizikai és szellemi leterheltségünknek – emlékezett vissza Eglyné Katona Andrea, akinek huszonnyolc éves lánya is felkelt azon az éjszakán. Hallotta, ahogy a lánya mosdóba megy, majd a konyhában iszik. Szüleihez is bement, hogy közölje, valami nincs vele rendben.

– Van egy egészséges testképem, odafigyelek rá, milyen hatások érik a szervezetemet. Olyan erős szívdobogásom volt, hogy az összes eremet éreztem, ahogy lüktet. Bevettem egy fejfájás csillapítót, de tudtam, hogy valami nem stimmel. Évekkel ezelőtt hallottam egy rádióműsort az autóban, amelyben a szénmonoxid mérgezésről beszéltek. Beugrott. Hallottam egy sziszegő hangot is, amelyet a szüleim nem. Ösztönösen kinyitottam az ablakokat, közben arra kértem őket, hívjuk a mentőket – mesélte Egly Kyra, aki annyira rosszul lett, hogy összeesett a folyosón. Édesanyja igyekezett elkapni őt, ám a szén-monoxid őt is legyengítette. A családot a huszonnyolc éves lány rosszulléte mentette meg. Egy esküvőre utazott haza Spanyolországból, ám úgy érezte, szeretne szüleivel tovább együtt maradni. Ez volt a szerencséjük. Már megvette a retúrjegyet, mégis úgy döntött, két nappal későbbre módosíttatja az utazását. A látványos rosszulléte mindenki számára jelezte, hogy nagy a baj.

– Hívtam a mentőket, de egyszerűen nem jutott eszembe a számuk. Amikor az ember szervezete szén-monoxiddal telítődik, lelassul a mozgása és a gondolkodása. A férjem, aki két héttel korábban még nagy szekrényeket cipelt egy költözésnél, az alig 55 kilós lányát nem tudta felemelni, őt is legyengítette a színtelen, szagtalan gáz – mesélte Eglyné Katona Andrea, aki bekísérte Kyrát a kórházba. Már a mentőben őt is azonnal kezelésbe vették, mert bár nem mutatott drasztikus tüneteket, a kórházi vérvétel után kiderült: az ő vérében is hússzor magasabb a szén-monoxid koncentrációja.

Azonnal oxigénterápiát kaptak. Később kiderült: az egész bonyodalmat egy galambfészek okozta, amelyet a madarak kisujjnyi vastag ágakból raktak a társasház kéményébe, amelyet azonnal eltávolítottak a szakemberek. Egy nagy zsákot töltöttek meg a fészek ágai, de készülék meghibásodása is okozhatja az égéstermék légtérbe kerülését. Ebben az esetben nem ment a fűtés, csupán az őrláng égett, de a mosdó és a konyha szagelszívói is közre játszhattak, amelyek a légtérből elszívhatják az oxigéndús levegőt..

Minden eset figyelemfelhívás lehetne

Az Egly család története csupán egy eset a sok közül. A mentőket hét, a katasztrófavédelem munkatársait ötvennégy alkalommal riasztották hasonló eseményhez a megyében tavaly.

– A mérgezések egynegyede a fürdőszobában történik: ha valaki fali vízmelegítőt használ, az eszköz hamar elhasználja a kis légtérben lévő levegőt egy hosszabb fürdőzés alatt. De egy többórás főzés során, amikor a gáztűzhelyet használjuk, szintén keletkezhet szén-monoxid. A konyhai páraelszívók, a mellékhelyiségek szagelszívói vagy több, különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett, nyílt égésterű tüzelőberendezés egyidejű működése mind szerepet játszhat a szén-monoxid képződésében. Ez a hatás fokozottan érvényesül ott, ahol az ablakok kiválóan záródnak- tudtuk meg Mihályka Szabinától, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől, aki felhívta a figyelmet a biztonságos szén-monoxid mérők listájára, amelyet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a szén-monoxid-érzékelők felügyeletét ellátó hatóság közzétett. Azóta Eglyék is beszereztek egy mérőműszert, mert bár nagyon hálásak, nem bízzák magukat ezentúl csupán a gondviselésre.