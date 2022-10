Pár hete vette birtokba egyágyas szobáját Hernádi József. – Pécsett volt egy komoly hasi műtétem, majd a rehabilitációt Kaposváron töltöttem, előre lefoglaltuk itt a helyet és mikor elkészült a szárny, utána beköltöztem – mondta el a 81 éves lakó. Hozzátette: leromlott egészségügyi állapota miatt nem tudott emeleti lakásába felmenni és fiainál is a lépcsőzés megerőltető volt számára.

Fotók: Muzslay Péter

– Modern a környezet és nagyon jó a társaság, kedvesek az ápolók, a vezetőség és a lakótársaim is – emelte ki Hernádi József. A közös éneklés és imádkozást követően Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében elmondta: óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt pár évben a Magyar Pünkösdi Egyház kaposvári idősotthona. Júliusban bölcsődét avattak fel, most pedig egy új szárnnyal bővültek. – Nem csak az intézmény falai között zajló tevékenység hordoz hatalmas értékeket minden városlakó számára, hanem ezek a falak is, hiszen az egykori ruhagyár területén vagyunk, amely mélyen beírta magát a város történetébe – emelte ki az alpolgármester.

Nábrádi Csilla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság somogyi kirendeltségének igazgató-helyettese köszöntőjében kiemelte: az egyházak társadalmi szerepvállalása nagy mértékben nőtt az elmúlt időszakban. – A gyarapodó intézményben mindent megtesznek azért, hogy a lakók és dolgozók fizikai és szellemi jóléte is megvalósuljon – emelte ki az igazgató-helyettes.

Óvári Róbert, a ruhagyári lakópark szeretetotthonának vezetője elmondta: a mostani fejlesztéssel 99 férőhelyre bővült intézményük, a beruházás meghaladta a több, mint száz millió forintot. – 2020 októberében 26 férőhellyel indultunk, azóta folyamatosan bővítettünk, érzékeltük, hogy hosszúak a várólisták és ezen változtatni kell – tette hozzá Óvári Róbert. Kiemelte: az új szárny felavatása mellett Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthonának 35 éves fennállását is ünnepelték.