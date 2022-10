A felújítás a „Zöld Város program” részeként valósul meg, amely Balatonföldvár eddigi történetének legnagyobb pályázati forrásból elnyert beruházása. A projekt keretében a leromlott állapotú szabadtéri színpadot és környezetét újítják fel csaknem egymilliárd forintból. A nézőteret csaknem ezerfősre növelik. Lelátó, színpad-kiszolgáló épületegyüttes és különálló jegypénztár is létesül.

A terület rendezésére irányuló pályázatot 2016-ban nyújtották be. Az elhúzódó támogatói döntés, a tervezés, valamint a közbeszerzési eljárás elhúzódása nem várt csúszást okozott a projekt fizikai megvalósításában. A kormány 2020-ban és 2021-ben is többlettámogatást nyújtott a Balaton partján egyedülálló turisztikai beruházás megvalósításához, mert az építőipari és az acélszerkezeti költségek 18–35 százalékkal drágultak, az önkormányzat az államhoz fordult segítségért.

A projektet Balatonföldvár Város Önkormányzata és - konzorciumi partnereként - a Somogy Megyei Önkormányzat szoros együttműködés keretében valósítja meg. Jelenlegi támogatási szerződés szerint a beruházás befejezési időpontja 2022.decembere, így a felújított Kultkikötőben az első előadás 2023 nyarán várható. T. B.



Forrás: Witzmann Mihály