– Tavaly óta vesszük igénybe a szolgáltatást, ősztől tavaszig rendszeresek a vetítések, egy–másfél havonta frissülő programmal, mondta Miklós Mariann, a Fonyódi Művelődési Központ programszervezője. Hozzátette: a Mozgó Mozi lényege éppen ez, hogy az olyan városokban, ahol nincs állandóan működő mozi, biztosítsák a mozizás lehetőségét.

A filmekre éhes közönséget november 5-én várják az Ady utcában található Művelődési Központban, ahol egész nap forog majd a film. A program a Minyonokkal kezdődik délelőtt, a Gru színre lép alcímű film afféle eredettörténet. Ugyanis kiderül belőle, hogyan lett Gru szupergonosz és miként ismerkedett meg a kedves, de annál ügyetlenebb minyonokkal. A következő filmet 13 órakor kezdik vetíteni Nyugati nyaralás címmel, amely egy magyar család történetét meséli el, akik igyekeznek a legjobbat kihozni balatoni vakációjukból. – Úgy gondoltuk, hogy ezt a családi filmet minden balatoninak látnia kell, ezért nem is volt kérdés, hogy bekerül a programba, mondta a programszervező. Ezt követi a 15 órakor kezdődő Magasságok és mélységek című film, amely Erőss Zsolt hegymászó özvegye történetét meséli el. Ezen kívül egy igazi hol­lywoodi sikerfilm is a programba került a George Clooney és Julia Roberts főszereplésével készült Beugró a paradicsomba, amelyet 17 órától nézhetnek meg a jegyet váltók Fonyódon. Az esti film pedig a 19 órakor kezdődő az Ahol a folyami rákok énekelnek című dráma. – Azért választottuk ezt a filmet, mert a városi könyvtárban nagyon népszerű volt az olvasók körében az azonos címmel megjelent Delia Owens regény – tette hozzá Miklós Mariann. Jegyeket elővételben is lehet váltani a Mozgó Mozi oldalán, de a helyszínen, a vetítések előtt is lehet vásárolni. K