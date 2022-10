–Megzuhant a biopiac bevétele, nálunk két hónap alatt közel 30 százalékkal csökkent a forgalom – mondta Györe Katalin, a kaposvári Természet Patikája üzletvezetője. – Szerintem nagyon sokan erőteljes takarékoskodásba kezdtek az energia-áremelések miatt, s valóban csak a legszükségesebb alaptermékeket vásárolják a boltokban. A lakosság nagy része tartalékol, kiakarja fizetni az energia számlákat. Szaküzletünk 2010-ben nyílt meg, több hullámvölgyet átéltünk, de a a mostaninak nem látjuk a végét.

A csaknem száz négyzetméteres belvárosi szaküzletet bérlik, s két alkalmazottat foglalkoztatnak. Bár még nem kapták meg az új villany- és gázszámlákat, az üzletvezető szerint energiaköltségük a korábbi háromszorosára is ugorhat. Ezért erőteljes spórolásba fogtak: valamennyi neoncsövet LED-re cserélték, mozgásérzékelős kapcsolókat szereltek fel, s átcsoportosították a fagyasztók használatát. Korábban három volt, most egy üzemel, a jégkrém hűtésére szolgáló készüléket már nem használják és a négy nagy hűtő helyett csupán kettő működik.

– A problémát tetézi, hogy szinte valamennyi multi óriási tételben elkezdte forgalmazni a biotermékeket Somogyban is – hangsúlyozta Györe Katalin. – Ráadásul tavaly novembertől rengeteg áru csaknem 50-60 százalékkal megdrágult, s kénytelen-kelletlen a szaküzletek is alkalmazkodtak a változáshoz. A fél kilós chia mag ára nem egészen egy év alatt 1280 forintról 2630 forintra nőtt, a kenyér liszt kilója 480 forint helyett most 780 forintba kerül, s a liposzómás C-vitamint hónapokkal ezelőtt még 3200 forintért meglehetett vásárolni, most viszont 5700 forintos árcédula van a termék dobozán.

Györe Katalin szerint a szolgáltatás további fejlesztése jelentheti a megoldást. A biorezonanciás testelemzésen kívül gerinc szkennert vásároltak, alkalmazásával 3D-s képet kapnak a gerincről. A kaposvári üzletvezető hangsúlyozta: hiába forgalmaznak nagyjából 3000 fajta terméket, ha a vásárlóerő érezhetően csökkent. Hasonló nehézségekről hallott több Balaton parti kereskedőtől, s az ország távolabbi területein is egyre több gonddal küzdenek a szakboltok.

Miklai Lajosné, a lisztérzékenyek megyei egyesületének elnöke azt mondta: nem csodálkozik, hogy egyik másik biobolt bezár. Az energiaválság miatt drasztikusan emelkednek a költségeik.

Fotós: Lang Róbert

Újabb drágulás a lisztérzékenyeknél

– Számos gluténmentes termék ára az idén négyszer drágult, s a következő áremelés novemberben vagy decemberben következhet be – mondta Millai Lajosné. – Van olyan liszt, amelynek kilója 700-800 forint, de ennek a több mint kétszereséért is lehet kapni, s egy négy darabos bagett csomag nagyjából 1200 forint.

Az elnöke szerint eddig is nagyon sokba kerültek a speciális termékek, s érdemes felkészülni, hogy újabb drágulás rázhatja meg a piacot.