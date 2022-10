– A következő tanévben nyolc szakra összesen hatvan tanulót veszünk fel – közölte Surányi Péter, az intézmény igazgatója. – A művészeti és médiafotográfus, a grafikus, a textil, illetve kerámiaműves szakon kívül divatstílus és jelmeztervező valamint festő, dekoratőr továbbá mozgókép- és animációtervező képzést indítunk. S hogy megkönnyítsük a kamaszok döntését, ezért októberben két nyílt napot szervezünk, a következőt október 22-én tartjuk. Felvételi előkészítőnket a héten indítjuk, amely február végéig, a felvételi időpontjáig tart.



A keramikusok a teáskannákon, tálakon és vázákon kívül virágtartókat is készítenek, s a hétvégi rendezvényre ellátogató nyolcadik osztályos tanulók és a szülők bepillantást nyertek a középiskolában zajló munkába. Gaál Ildikó tanár hangsúlyozta, öröm tapasztalni, ahogy diákjaik fejlődnek, s egyre kreatívabbá válnak. A nyílt napra – a somogyiakon kívül – Budapestről, Pécsről, Szigetvárról és Keszthelyről is jöttek. – Elsősorban a fotográfia és a grafika érdekel – mondta a 14 éves Németh Virág. – Rajzszakköre és külön rajzórára is járok, s nagyon tetszik, amit a mai nyílt napon láttam.

A kamaszlány édesanyja, Farkas Mónika szerint döntő, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok minél alaposabban, szerteágazóbban megismerjék az iskolát, ahol elképzelik a jövőjüket. S hasznos, hogy a tájékoztató előadáson kívül a kamaszok közvetlen tapasztalatot szereznek a gyakorlati bemutatókon. Az élmények, benyomások, új ismeretek megkönnyíthetik a döntést.





Fotók: Muzslay Péter