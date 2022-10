Két találkozóra is sor került Kaposvár két különböző városrészében: az egyiket Toponáron tartották, ahol rendkívül élénk társasági élet zajlott az elmúlt hetekben. Szabó Józsefné, a helyi nyugdíjasklub vezetője szerint talán ezért is fogadták el a vártnál kevesebben a lassan már három évtizedes hagyományú rendezvényükre a meghívást. Az invitálásnak hat környékbeli szépkorú közösség tett eleget, köztük a helyi vöröskereszt tagjai és idősotthon lakói közül is többen.

A mintegy száz vendég jól érezte magát, a műsorba az énekkarok a legszebb dalokból válogattak, és a versek kedvelői sem maradtak élmények nélkül. A jóízűen elfogyasztott ebéd után pedig Varga József zenéjére még sokáig együtt maradt a társaság.

Szentjakabon Zanotta Ilona, a városrész nyugdíjas egyesületének elnökhelyettese szerint egy későbbi időpontban tervezték megtartani a találkozót, de vírusoktól és a fűtésköltségektől tartva inkább előrehozták a vénasszonyok nyarára. Az elnökhelyettes szerint valószínűleg ez volt az utolsó rendezvényük ebben az évben. Az őszköszöntő összejövetelükre meghívták a sántosiakat is, velük együtt mintegy hatvanan vettek részt az eseményen. A késő délutánba nyúló programban szebbnél szebb dalok és az ősszel kapcsolatos versek hangzottak el, az asztalra került finom ételek és jófajta itókák pedig megalapozták a jó hangulatot, amit a régmúlt ifjúságot megidéző zene még tovább fokozott.